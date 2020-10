Per Joao Almeida quello di domani sarà il secondo giorno di riposo in maglia rosa. Ma sulla salita di Piancavallo il giovane corridore portoghese della Deceuninck-QuickStep ha rischiato davvero di perdere la maglia rosa. Ad imporsi nell'arrivo in salita friulano è stato il britannico Geoghegan Hart, vittoria che certifica come la Ineos-Grenadiers abbia preparato davvero molto bene un Giro d'Italia caratterizzato dal ritiro di geraint Thomas quando la carovana era ancora in Sicilia.

In seconda posizione, a due secondi dal vincitore di tappa, troviamo Wilco Kelderman: l'olandese non pè riuscito a fare sua la maglia rosa per soli 15 secondi, ma ha messo in evidenza le difficoltà di Almeida, che è stato autore di una cronometro straordinaria ieri ma che in salita potrebbe perdere qualcosa anche in vista dei prossimi tapponi alpini. Alla fine della giornata, la maglia rosa ha lasciato 35" a Kelderman.

Affondano gli italiani in una tappa che era iniziata con l'esibizione delle Frecce Tricolori nella Base Aerea di Rivolto: Nibali chiude a 1'34" da Kelderman, Pozzovivo a 1'36". Domani ci sarà il giorno di riposo e di tamponi per la rilevazione del Coronavirus, martedì si riprende con la Udine - San Daniele del Friuli di 229 km.

