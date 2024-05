Ciclismo, Pozzovivo racconta il suo ultimo ballo al Giro d'Italia: «In quel giro d'onore tutta la mia vita»

Ripartiamo insieme dai titoli di coda. Da quel giro d’onore che la corsa rosa gli ha destinato. Perché Domenico Pozzovivo, il ragazzo che è testimonial della terra lucana nel mondo, partito da Montalbano Jonico ha vissuto in bicicletta più vite nei quarantun anni di longevità che ne fanno modello per i pedalatori. Entrati nel circuito, il corridore della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ha accelerato leggermente per poter passare in solitaria e godersi l’applauso del pubblico romano, che ha ricambiato visibilmente commosso.

«Ho rivissuto il mio primo giro e tutti gli altri che ho corso. In pochi minuti ho provato a capitalizzare al massimo quel pieno di emozioni. Non ti nascondo che avrei voluto anche essere più plateale nelle rimostranze verso la gente, che era numerosissima. Ma il percorso era un po’ sconnesso quindi ho pensato bene di evitare rischi e di pedalare con attenzione. Bellissimo, privilegio raro».

Diciannove anni dopo la prima volta dunque, Pozzo ha rivissuto il Giro d’Italia, conoscendo e lottando spalla a spalla con almeno tre o forse quattro generazioni di corridori. La domanda è scontata per l’evidenza che il talento di Pogacar impone: è davvero lo sloveno famelico e imprendibile come si vede dalla tv?

«Sono diversi i campioni che negli anni mi hanno lasciato a bocca aperta ma davanti alle imprese di Tadej si resta inermi. Tutti gli altri restano indietro. E’ di una completezza unica e vuol sempre vincere. Per lui non esistono tappe o corse di trasferimento. E questo, per caratteristiche lo rende vicino a Merckx».

Pozzovivo è stato bandiera del ciclismo del sud, sette volte nei primi dieci al Giro d’Italia e due volte quinto. A chi lascia il testimone tra i pedalatori del centro-sud?

«Beh, facile rispondere perché abbiamo avuto l’esplosione in squadra, al Giro, di Giulio Pellizzari, marchigiano classe 2003 e secondo nella classifica degli scalatori dietro Pogacar.

Talento cristallino, adattissimo alle corse a tappe, quelle davvero dure. Prevedo per lui prossimi anni da protagonista assoluto».

Riavvolgiamo, o almeno proviamoci, questa carriera fatta di vittorie, piazzamenti ma anche tante cadute. E troppe ossa rotte. Quale il punto più alto e quale quello invece più doloroso, preoccupante, di riflessione?

«Il momento più bello mi capita ancora di riviverlo: era l’ottava tappa del Giro d’Italia 2012 e da Sulmona si arrivava al Lago Laceno. C’erano tifosi dappertutto e dopo 229 chilometri e sei ore di battaglia riuscii ad anticipare di pochi secondi gli spagnoli Intxausti e Joaquim Rodriguez. Fu tutto più bello perché alla vigilia di quel Giro avevo dichiarato che l’arrivo di Lago Laceno era nelle mie mire, nelle mie corde. Tenni fede alla promessa e fu una doppia soddisfazione. Il momento più brutto resta senz’altro quando fui investito nell’agosto del 2019. Rischiai la vita e per venire fuori da quelle fratture, da quei dolori, dal trauma che ti resta dentro dovetti cercare motivazioni speciali. Sfidai qualsiasi prognosi per riuscire a tornare in bici. Forza estrema della passione».

La palestra dei ciclisti è la strada. Pericolosissima, troppe volte mortale.

«Si gioca veramente con la vita ed è davvero triste fare ogni anno la conta delle vittime della strada. Io sono un miracolato. Ci sono andato molto vicino e so cosa significa lottare per tornare alla normalità. E’ una questione di cultura perché in altre nazioni si è fatto molto di più e meglio per la sicurezza. E si riesce a convivere con gli altri utenti della strada. Per chi ad esempio frequenta l’estero e la Spagna in particolare le differenze sono enormi ed è un peccato che noi rimaniamo indietro da questo punto di vista».

Domenico Pozzovivo è uomo immagine dell’Apt della Basilicata e non ha mai dimenticato la sua terra, anche quando per inseguire la carriera del professionismo del pedale ha dovuto emigrare. Cosa inevitabile per chi davvero vuol provarci.

«Si, rivedo spesso le immagini che mi accostano da testimonial ai luoghi bellissimi dove sono cresciuto. Ed è come realizzare il sogno del bambino che parte per un lungo viaggio sperando poi di tornare. In quanto alla necessità di andar via, venticinque anni fa quando mi capitò presi coscienza, per quanto volessi altro, che non c’erano alternative. Mancavano dalle parti nostre perfino, e mancano tuttora, le gare per le categorie giovanili. Da quel punto di vista c’è davvero tantissimo da lavorare».

Pozzo non è solo longevo quanto Wladimiro Panizza in quanto a edizioni, ben diciotto, della corsa rosa disputate. Ma è simbolo di poliedricità. È un giro nell’Italia molto particolare quello che ci fa fare questo vecchio corridore lontano dagli stereotipi. Meridionale (molto più del Giro, che quest’anno ha avuto il suo punto più a sud a Pompei) in uno sport tradizionalmente riservato ai centro-settentrionali. Una prima laurea in Economia Aziendale, la seconda arriverà a ottobre in Scienze Motorie, con una tesi sugli intervalli ad alta intensità nella preparazione. Pozzovivo ha studiato musica, suona il pianoforte con talento. Cos’altro?

«Devo tutto alla mia famiglia che mi ha spinto verso esperienze culturali e sportive di vario tipo. Hanno evidentemente i miei genitori trovato terreno fertile perché sono stato sempre particolarmente ricettivo e curioso di conoscere cose nuove. Cos’altro? La passione per la meteorologia: mi è sempre piaciuto osservare i fenomeni naturali. Ho anche cominciato a tenere un diario con le temperature massime e minime da ragazzino. Mentre davo una mano a mio padre che fa l’agricoltore».

In tutti questi anni di professionismo il ciclismo è cambiato tantissimo. Proprio come la velocità e le medie che oggi ci raccontano di atleti stellari, che sembrano sovrumani. Cosa ha influito di più in queste trasformazioni?

«Mah, sono tanti fattori. Il mezzo meccanico senz’altro, con la ricerca continua sull’aereodinamica. Allo stesso tempo grandi passi avanti sono stati fatti sui metodi di allenamento e sull’alimentazione. Pensa che le abitudini di oggi sono completamente diverse rispetto a quanto accadeva solo dieci anni fa. Tutto questo migliora la performance ma, in ottica negativa, anche l’esasperazione del gesto, della pratica sportiva. I rischi, alle velocità folli di oggi sono molto maggiori, basti rivedere quanto accaduto nelle recenti cadute che hanno visto coinvolti anche grandi campioni. Anche l’età media del corridore si è accorciata notevolmente. Oggi la categoria under 23 ha poco senso di esistere perché i ragazzi che vanno forte da juniores sono già in procinto di passare nelle squadre professionistiche. E si passa a 19 o 20 anni la carriera dura di norma fino ai 30».

Il Pantani, ovvero il campione italiano in grado di infiammare le folle e trascinarle, quanto è lontano?

«Pantani resta una figura unica, nell’espressione del gesto in bici e dell’epicità delle sue imprese. Pantani era ancora avvolto da quell’aura di romanticismo che invece farebbe a botte con la schematicità del ciclismo attuale. Per quanto di imprese anche oggi ne realizzino i campioni. I tempi sono cambiati. Soprattutto gli anni sono passati ed ora posso raccontarli, senza rimpianti».