Ciclismo, assegnate a Sparanise le maglie ai campioni campani amatori

C’era un tempo in cui Sparanise, piccolo paese a nord di Caserta, mostrava all’Italia intera il fascino di una tradizione ciclistica scandita con passione e rispetto. L’edizione del Giro d’Italia dilettanti del 1988, quella vinta da Dmitri Konychev su Pulnikov e Ugrumov, nel bel mezzo del dominio degli atleti sovietici, ebbe arrivo di tappa proprio su corso Matteotti.

Nel cuore della cittadina nata dal disfacimento dell’antichissima capitale Ausone di Cales. C’era all’epoca sul territorio un instancabile organizzatore di eventi, trascinatore per diverse generazioni di pedalatori che rispondeva al nome di Giuseppe De Felice. Di anni ne sono passati tanti e se la tradizione resiste è per merito di Claudio Romagnoli, ex dilettante che tra i professionisti avrebbe per classe potuto arrivarci, ed oggi guida del Club del pedale intitolato proprio alla memoria di Giuseppe De Felice.

Così la Federciclismo Campania ha inteso assegnare all’ondulato e nervoso tracciato di Sparanise la gara ciclistica valida per l’assegnazione delle maglie di campioni campani amatori. Occasione gradita per ricordare in un sol colpo De Felice ma anche Giuseppe Capezzuto, pioneristico e audace corridore locale degli anni ’60, lo sfortunato militare Francesco Troiano vittima del dovere e il professore tanto amato dalla comunità Emilio Ricca. Veniamo alle due batterie di una corsa da svilupparsi, con diverso chilometraggio, su un percorso di dieci chilometri, a velocità molto sostenuta. Spettacolare ed incerta fino al forcing finale è stata la gara riservata a M4, M5, M6, M7 ed M8. A farla da padrone, come spesso accade, è stato il Team Euronics del capitano Luigi Muto, abile a controllare le fasi della contesa e a coprire nel finale l’iniziativa del campione italiano Luisiano Cannizzaro, imprendibile dagli inseguitori. Volata per il posto d’onore ancora appannaggio degli Euronics con lo sprint veemente di Gerardo Anzalone su Umberto Mirra del Volturnia. A seguire nell’ordine d’arrivo Pintauro, Cordato, Scafuri, Bochicchio, Terranova, Cristiano e Muto. Le maglie giallorosse di campioni regionali sono finite sulle spalle di Antonino Terranova (New Valley) nell’M4, Arturo Cordato (Team Euronics) nell’M5, Umberto Mirra (ASD Volturnia) nell’M6 e Antonio Decurione (Team Amoruso) nell’M7.

A seguire è toccato ai più giovani, una cinquantina chiamati a contendersi il titolo nelle categorie Elite Sport, M1, M2 ed M3. Svolgimento analogo alla precedente batteria, con il gruppo da subito allungatissimo per i giochi imposti dalle squadre più attrezzate: velocità prossima ai cinquanta orari e forcing continui sugli strappi contro vento. All’ultimo giro ad andare in porto è stata la tattica della Mastantuoni Sport 1950 con l’iniziativa dei suoi uomini più rappresentativi, Enio Leone, che a Sparanise vinse per distacco lo scorso anno, e Luigi Mastantuoni, imprendibile e solitario nell’allungo finale sul corso Matteotti. La volata per il podio se l’è aggiudicata l’ex dilettante Antonio Merolese (Mary J Sweet Angel) sul sempre verde Gaetano Del Prete (Team Diemme Sport).

Quindi nell’ordine Di Nucci, Lucciola, Leone, Massimiliano Del Prete, Balestriere, Esposito e Palumbo.

Il Club del pedale di Sparanise “Giuseppe De Felice” ha potuto così festeggiare la maglia di campione regionale vinta nell’Elite sport da Ciro Lanna. Nell’M1 titolo e sorrisi per Francesco Sanseviero (Bike in tour Vallo di Diano) mentre Raffaele Russo (CPS Professional Team) l’ha spuntata nell’M2 e Fortunato Balestriere dell’omonimo team nella categoria M3.

«Siamo davvero felicissimi di come sono andate le cose – racconta Claudio Romagnoli – e dell’adesione massiccia di atleti all’evento. Gratificante soprattutto la volontà della Federciclismo Campania di impreziosire la gara con l’assegnazione delle maglie che per i pedalatori rappresentano sempre qualcosa di estremamente affascinante».

Il Comitato regionale della FCI ha presenziato in blocco alla corsa, con il presidente Pino Cutolo accompagnato dal vice Raffaele Salzillo e del coordinatore della struttura tecnica Salvatore Balestriere.

«Sono sempre più convinto che queste manifestazioni, amatoriali solo sulla carta – ha affermato Cutolo – diventino propedeutiche al discorso che più ci sta a cuore, ovvero la crescita e lo sviluppo del ciclismo giovanile. Il momento è florido e legatissimo anche al nostro impegno educativo nelle scuole. Di questi tempi è quanto mai attuale il discorso sulla sicurezza sulle strade, che restano la nostra palestra. Tutto frutto di un lavoro sinergico culminato poi, dal punto di vista dell’immagine, nel riverbero internazionale destinato dal Giro d’Italia alla nostra terra. Per chiudere non è polemica ma vorrei che il Giro non restasse un evento fine a sé stesso. La corsa rosa con la sua organizzazione va in giro per i comuni dove ci sono contributi economici e quando arriviamo noi povere federazioni a chiedere spesso si resta con un pugno di mosche. Ecco, magari sarebbe bello che anche il Giro con il suo enorme movimento desse una mano al ciclismo giovanile affinché i fasti ormai lontani dei Pantani possano essere rinverditi».