E' stato presentato a Parigi il Tour de France 2021, che si svolgerà dal 26 giugno al 18 luglio. Saltata la grande partenza prevista in Danimarca a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, la corsa francese del prossimo anno scatterà dalla Bretagna, e sarà davvero un'edizione molto particolare in quanto verranno proposta delle interessanti novità nel disegno delle tappe.

Sarà la Bretagna ad ospitare la grande partenza, e il gruppo affronterà la prima importante salita già nella seconda tappa, quando verrà scalato il Mur de Bretagne. In seguito, i corridori affronteranno prima le Alpi e poi i Pirenei, con in mezzo l'importante difficoltà del Mont Ventoux. Anche in questo caso sarà una tappa molto particolare, in quanto il Gigante della Provenza verrà scalato per due volte da due diversi versanti e l'arrivo non sarà posto in cima all'ascesa dove nel 1967 si consumò la tragedia di Tom Simpson, ma il traguardo sarà a Malaucène.

Molto difficile è l'ultima settimana, che si svolgerà tutta sui Pirenei. La penultima tappa, quella che dovrebbe decidere la corsa prima del gran finale a Parigi, sarà la cronometro Libourne – Saint-Emilion, che decreterà chi sarà il trionfatore in una corsa che si preannuncia molto equilibrata.

Grande attenzione è rivolta a Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France 2020. Lo sloveno è stuzzicato dal fatto che ci siano più di 50 km suddivisi nelle due tappe a cronometro: "Il percorso mi piace molto, si addice alle mie caratteristiche, soprattutto perchè la penultima tappa non è proprio per cronoman puri. C'è molto dislivello fin dalle prime tappe, quindi credo che sia una corsa molto dura fin dall'inizio. Ci sarà una frazione molto difficile anche ad Andorra, quindi credo che sia una corsa particolarmente impegnativa".

Sabato 26 giugno, 1ª tappa: Brest – Landerneau

Domenica 27 giugno, 2ª tappa: Perros-Gueirec – Mur de Bretagne

Lunedì 28 giugno, 3ª tappa: Loient – Pontivy

Martedì 29 giugno, 4ª tappa: Redon – Fougeres

Mercoledì 30 giugno, 5ª tappa: Changé – Laval (Cronometro)

Giovedì 1 luglio, 6ª tappa: Tours – Chateauroux

Venerdì 2 luglio, 7ª tappa: Vierzon – Le Creusot

Sabato 3 luglio, 8ª tappa: Oyonnaz – Le Grand Bornand

Domenica 4 luglio, 9ª tappa: Cluses – Tignes

Lunedì 5 luglio, giorno di riposo

Martedì 6 luglio, 10ª tappa: Albertville – Valence

Mercoledì 7 luglio, 11ª tappa: Sorgues – Malaucene

Giovedì 8 luglio, 12ª tappa: St-Paul-Trois-Chateaux – Nimes

Venerdì 9 luglio, 13ª tappa: Nimes – Carcassonne

Sabato 10 luglio, 14ª tappa: Carcassonne – Quillan

Domenica 11 luglio, 15ª tappa: Ceret – Andorra la Vella

Lunedì 12 luglio, giorno di riposo

Martedì 13 luglio, 16ª tappa: Pas-de-la-Case – Saint-Gaudens

Mercoledì 14 lugli, 17ª tappa: Muret – Col de Portet

Giovedì 15 luglio, 18ª tappa: Pau – Luz Ardiden

Venerdì 16 luglio, 19ª tappa: Mourenx – Libourne

Sabato 17 luglio, 20ª tappa: Libourne – Saint-Emilion (Cronometro)

Domenica 18 luglio, 21ª tappa: Chatou – Paris

