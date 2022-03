Ciclismo, paura per Sonny Colbrelli: massaggio cardiaco all'arrivo

Attimi di paura al termine della prima tappa della "Volta a Catalunya". Secondo quanto riportano i media locali, in particolare Teledeporte, l'azzurro Sonny Colbrelli è crollato al traguardo per un malore. Cope.es riporta l'immediato intervento dei sanitari che hanno eseguito un massaggio cardiaco sul ciclista arrivato secondo. Coldbrelli, una volta trasportato all'ospedale di Girona, è tenuto sotto osservazione dai medici dopo un "collasso". Colbrelli rientrava in attività dopo la vittoria dell'ultima Parigi-Roubaix.

🔴ÚLTIMA HORA



Sonny Colbrelli, segundo en esta primera etapa de la Volta a Catalunya se ha desplomado nada más cruzar la línea de meta y los servicios médicos le han tenido que practicar un masaje cardíaco



Seguiremos informando: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/BIkHfxrV1J — Teledeporte (@teledeporte) March 21, 2022