Presentata la Giornata del mare dell'Associazione Circoli nautici

Una giornata dedicata al mare, alla sua bellezza, alle sue potenzialità, al rapporto con i cittadini campani. È quella in programma il prossimo 11 aprile in occasione della giornata nazionale dedicata all’oro blu, sancita da un apposito decreto legislativo, presentata presso la Regione Campania.

Per la Campania sarà la prima volta. E per celebrare questo momento non sono stati lesinati sforzi. A promuovere la prima “Giornata del Mare e della Cultura Marina” sarà l’associazione Circoli Nautici della Campania, di recente costituita attraverso una specifica legge emanata dal consiglio regionale. Un open day che sarà realizzato in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e la Regione Campania. Tanti gli appuntamenti, con il pieno coinvolgimento dei circoli, di altre istituzioni e realtà che affacciano sul mare del Golfo di Napoli e di Salerno.

Circoli nautici, Acnc, Mare Vivo e fondazione Vervece organizzeranno in mattinata lezioni di vela e canottaggio e specifici approfondimenti legati alla tutela dell’ambiente marino. La Marina Militare invece, dalle 9 alle 13.30, ha in programma una serie di visite guidate sulla storia della base del Molo Beverello di Napoli, con gruppi di trenta persone e una durata media di circa un’ora e mezza. La Guardia Costiera aprirà inoltre le sedi delle Capitanerie che si trovano in prossimità dei circoli aderenti all’associazione, con incontri inerenti la sicurezza in mare e la salvaguardia dell’ambiente marino, mentre le più grandi ospiteranno vere e proprie visite guidate all’interno delle centrali operative.

Spazio anche alla stazione Anthon Dhorn, con visite all’acquario nella villa comunale a Napoli e altre attività legate all’habitat marino. In serata, a partire dalle 18, spazio alla prima edizione del premio “Circoli Nautici della Campania”, che si svolgerà nei saloni della Stazione Marittima di Napoli, durante la quale oltre ad assegnare i riconoscimenti, sarà fatto il punto sulle diverse attività svolte nel corso della mattinata.

Alla conferenza stampa di presentazione sono tra gli altri intervenuti Gianluigi Ascione, presidente dell'Associazione circoli nautici della Campania; Gennaro Famiglietti, vice presidente dell'Associazione che ha portato anche il saluto del consolato di Ucraina; il consigliere regionale, Franco Picarone, firmatario della legge per l'associazione dei circoli nautici, e il presidente del Comitato campano Figc Carmine Zigarelli, in rappresentanza del Coni regionale. Annunciate borse di studio dell'azienda di abbigliamento sportivo Jaked per corsi di vela o canottaggio.