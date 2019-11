«Abbiamo giocato alla pari di una delle prime forze del campionato». Spiega così il 9-7 (parziali di 2-2, 3-1, 2-2, 2-2) tra Circolo Canottieri Ortigia e Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno il mancino Nicola Cuccovillo, autore di una doppietta, che ha affrontato i suoi ex compagni al Posillipo Valentino Gallo e Simone Rossi. In Sicilia i giallorossi allenati da Matteo Citro annullano le distanze in classifica e azzerano il gap tecnico in vasca.



Due i protagonisti indiscussi alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa. Super Stefano Tempesti, il migliore dei biancoverdi, para il rigore a Michele Luongo nel terzo periodo e blocca la controfuga del centroboa croato Mislav Tomasic, mvp con il poker calato in Trinacria (nella foto di Marina Carascon).



«Abbiamo disputato una buona gara con personalità, ma per fare risultato con squadre di tale livello bisogna evitare al massimo gli errori individuali. Quelli commessi ci sono costati la partita», osserva un attento Citro, che si complimenta con i suoi ragazzi. L’Ortigia vince tra le mura amiche ma soffre decisamente contro un’ottima Campolongo Rari Nantes.



«Gara molto positiva per noi. Una grande iniezione di fiducia in vista di mercoledì 27 novembre, quando ospiteremo la Roma Nuoto alla Simone Vitale: dovremo farci trovare pronti», conclude Cuccovillo. La piscina sarà tinta di giallorosso, colori sociali di entrambe le contendenti. Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA