Circolo Posillipo, tre candidati per la presidenza: c'è anche Parisio

Novità, ma fino a un certo punto, per le elezioni al Circolo Nautico Posillipo. Ci sarà un terzo candidato: il presidente uscente Filippo Parisio, che ha deciso di partecipare alla competizione con Bruno Caiazzo e Aldo Campagnola.

Domenica 8 maggio, in occasione della prima votazione, non è stato raggiunto il quorum per l'elevato numero di schede bianche. Campagnola ha confermato il suo impegno, chiedendo a Maurizio Marinella di presentarsi come vice presidente sportivo, così come Caiazzo. E adesso spunta Parisio, che era descaduto dopo le contemporanee dimissioni dei vicepresidenti Di Martire e Rivieccio. Da stabilire la data della nuova assemblea per le elezioni.