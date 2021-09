Bronzo europeo dell'Italia con il posillipino Marino

C'è anche un napoletano, il posillipino Antonio Marino, nel team della nazionale italiana di canoa polo che ha vinto la medaglia di bronzo asgli Europei under 21 disputati in Normandia. Decisiva la vittoria contro la Polonia, battuta di misura per 3-2, al termine di una gara sofferta, nella quale cuore e tecnica degli azzurri hanno avuto la meglio. Una medaglia di bronzo che vale oro al campionato europeo in una disciplina mista che unisce in acqua il lavoro di pagaia e la precisione del basket. L'under 21 azzurra si piazza terza dopo Francia e Germaniaa. Decisive le doppiette di Tommaso Lampò e il gol di Pietro Luviaria, che hanno annullato le reti polacche di Szymon Kaliszek e Jun Bilura. Gioia incontenibile per il team azzurro di Edoardo Pulcini, Eugenio Maria Serafino, Rocco Porcelli, Giuseppe Ruggiero, Alessandro Schiano di Cola, Michele Ibba, Francesco Barbagallo e Antonio Marino, il diciottenne che ha avuto un ruolo decisivo per il successo.