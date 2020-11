Nuovi innesti. Sono quattro i neoconsiglieri eletti dall’assemblea dei soci al Circolo Nautico Posillipo. A coordinare le attività della vela Enrico Deuringer, deleghe ancora da definire per Annamaria Meterangelis, Umberto Licastro ed Ermelinda Utech, consorte di Italo Lanni, già referente della sezione rossoverde di canottaggio ed eletto in precedenza. Due coniugi nel consiglio direttivo la vera novità.

Modalità inedite di voto con urna virtuale. Si tratta, infatti, della prima esperienza in tal senso con una affluenza del 34,87% degli aventi diritto. In 250 su 717 hanno espresso le loro preferenze. Infine l'assemblea ha approvato l'ammissione di 70 nuovi soci. Non sono mancati i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Vincenzo Semeraro e di tutto il corpo sociale.

