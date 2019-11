© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’ombra del Vesuvio corrono di pari passo sport e solidarietà. Nel solco di quanto già avviene nelle grandi maratone mondiali, la Napoli City Half Marathon 2020 diventa solidale e si arricchisce del Charity program. L’iniziativa è stata presentata nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Elemento di assoluta novità in vista del 23 febbraio, quando tutti i runners saranno mossi anche dal desiderio di raccogliere fondi per un’organizzazione non profit a scelta.Fundraising. Entra nel gergo dei corridori la locuzione inglese, nel tentativo ambizioso di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio, che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato. Podisti solidali e dal cuore nobile.New entry Sport Senza Frontiere, onlus che persegue in via esclusiva finalità di solidarietà nel settore dell’assistenza educativa e socio-sanitaria, in favore di soggetti svantaggiati, attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva, in particolare nei confronti dei minori a rischio. Si garantisce il diritto allo sport, rendendolo accessibile a chi ne ha bisogno. Periferia viva e protagonista tramite l’attività sportiva nei quartieri orientali di Barra, San Giovanni e Ponticelli e nella zona nord di Scampia, dove vengono seguiti oltre 60 minori inseriti nei corsi di varie discipline (calcio, ginnastica artistica, badminton, karate, judo e triathlon). «Si crea una rete tra runners, città, onlus, aziende per creare un evento che la città sente suo», ha osservato Simone Gavino.«Sposiamo un charity program con Sport Senza Frontiere. Londra, Berlino, Milano, Praga, raccolgono milioni di euro, che poi vengono reinvestiti nel sociale ed è quello che anche Napoli si accinge a fare», spiega Carlo Capalbo fondatore della Napoli Running. Un progetto ad ampio raggio, che lega l’attenzione all'ambiente e alla sostenibilità attraverso le gare podistiche. Esponenziale la crescita del numero dei partecipanti alla Napoli Marathon negli ultimi quattro anni: dato quasi quintuplicato.«La mezza maratona di Napoli è una manifestazione cresciuta tantissimo. Dalle problematiche dei primi anni ad un livello top europeo, grazie alla Napoli Running. Unire sport e sociale aiuta a crescere la città da un punto di vista culturale e non solo», ha dichiarato Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli.La Napoli City Half Marathon si riconferma evento podistico competitivo di livello internazionale, certificata da Fidal, Aims, riconoscimento Road Race Bronze label IAAF e Five Stars Quality Road Race European Athletics, alla settima edizione.«Impegnarsi per vivere meglio non solo è importante, ma è un diritto e lo sport è una politica al pari delle altre», ha concluso l’assessore alle politiche sociali, Monica Buonanno. «Lo sport libera tutti» e «All runners are beautiful». Arrivederci al 23 febbraio 2020.