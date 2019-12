E’ sempre Civitanova, nel volley, con un turno di anticipo è già campione d’inverno. La Lube del triplete (scudetto, Champions e mondiale per club) batte Padova per 3-0, con parziali bassi, e resta a punteggio pieno: in stagione ha perso solo la semifinale di supercoppa italiana, contro Modena, in campionato è a quota 11 successi su 11 e in Champions ha debuttato vincendo. Resta la più forte, come ha dimostrato in Brasile.



Seconda è Perugia, lontana 4 punti, grazie al successo su Modena per 3-1. Gli emiliani sono terzi, poi Trento, vincente sul campo di Sora. Alle spalle delle solite 4 sale Milano, a 2 punti dalla Trentino, poi Ravenna, Verona e Padova.



Monza è quintultima, davanti a Piacenza, entrambe sono parziali delusioni, rispetto alle aspettative, e i brianzoli rischiano di non qualificarsi alla prima fase della coppa Italia, che comprenderà le migliori 8.



Vibo Valentia ha 2 punti di margine su Latina, Sora chiude a quota 4. Entrambe le laziali rischiano la retrocessione, con due posti per la serie A2.



In campo femminile comanda l’Imoco Conegliano, su Busto Arsizio, poi Casalmaggiore e Novara.

Ultimo aggiornamento: 06:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA