Udinese-Salernitana 0-1: il gol di Simone Verdi amplifica la felicità di Walter Fasano. A cinque giornate dal termine la salvezza è lontana solo 6 punti e l’Aktis Acquachiara, allenata dal tecnico granata, mostra i muscoli nel recupero della 11esima giornata di serie A2.

Prodigiosa rimonta di capitan Ciro Alvino e compagni al PalaGalli. Lanciano il cuore oltre l’ostacolo i biancazzurri e acciuffano un pareggio forse insperato ma meritato. Civitavecchia-Aktis Acquachiara elettrizza il mercoledì clorato e finisce 9-9 (parziali di 2-0, 3-2, 3-2, 1-5). Credono nella salvezza i napoletani, che non si disuniscono, si compattano nel momento clou della gara, fanno vedere gli artigli e arpionano un punto d’oro in trasferta contro una diretta rivale per non retrocedere.

«Sono contentissimo per la prova di carattere dei ragazzi nel finale. Sono contento davvero, perché i ragazzi sono da elogiare per questi 12 giorni di allenamento senza di me. Ero in continuo contatto con Nicola Borrelli. Questo gruppo mi ha dato oggi una grande soddisfazione al di là del risultato», commenta entusiasta il tecnico salernitano Fasano.

«Tanti (soliti) errori: siamo una squadra giovane. Andare sotto di 4 gol negli ultimi 5 minuti e subire il 9-7 ad un minuto dal termine a Civitavecchia, in un campo caldo, con un pubblico appassionato, e pareggiare ad un secondo dalla sirena è stata veramente una gioia immensa», asserisce orgoglioso il coach dell’Aktis. Ben visibile la mano del mancino Matteo Aiello. Il numero 8 acquachiarino riporta due volte i suoi sul -1 (sul 3-2 nella prima frazione di gioco e sul 9-8 a 28 secondi dal gong). Da segnalare la doppietta di Michele Gargiulo e quella di Mattia Rocchino, autore di una pregevole palombella, che vale l’8-5 nella terza frazione.

Scappano via i padroni di casa, portandosi con capitan Davide Romiti (poker personale) sull’8-4. Suonano la carica i partenopei nell’ultimo tempo, provano a riemergere a piccoli passi, rosicchiano terreno con Piero Musacchio (8-6), non si arrendono al gol di Valerio Di Bella (9-7). Il timeout chiamato da Fasano a 5 secondi dal termine una scarica di adrenalina per l’assalto finale. Fabio Angelone la mette dentro ad un secondo dallo scadere (9-9).

«Sono contento, perché i ragazzi lo meritano», ripete Fasano. «E’ benzina per prepararci al rush finale». E poi la notizia dal Friuli. «Esco fuori dalla piscina e la Salernitana segna alla Dacia Arena: la serata perfetta. Bene così», riferisce il tecnico dell’Acquachiara. «Ragazzi da elogiare, perché stiamo facendo grandi cose. Non era facile portare a casa un risultato positivo: è un pareggio che profuma di vittoria».