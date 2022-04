Punti che scottano. Civitavecchia-Aktis Acquachiara è il recupero della 11esima giornata di serie A2. Domani pomeriggio (ore 19) la penultima formazione affronta il fanalino di coda del girone Sud. Posta in palio pesante in chiave salvezza, perché in caso di vittoria capitan Ciro Alvino e compagni acciufferebbero a quota 8 la compagine laziale. Ritorna al suo consueto posto il tecnico salernitano Walter Fasano.

«I ragazzi si sono allenati con Roberto Vestuto in queste due settimane. E’ un peccato che non abbia potuto preparare questa partita, ma è già importante essere in panchina». Alla vigilia del match clima tranquillo. «Siamo sereni. Giocheremo la nostra partita», assicura l’allenatore biancazzurro. «Non viviamo male la pressione del risultato. Andiamo avanti per la nostra strada», avverte fiducioso il coach dell’Aktis, affidandosi alla qualità del giovane gruppo, desideroso di riscattarsi e rilanciarsi.

«I ragazzi si sono allenati bene. Sicuramente faremo del nostro meglio», conclude Fasano. Pronto a dare il suo contributo il mancino numero 8 Matteo Aiello (nella foto di Gianluca Madonna), così come lo scugnizzo di Soccavo in calottina 10, Daniele De Gregorio. I napoletani saranno nuovamente impegnati in vasca sabato 23 aprile: alla Scandone è attesa la Vela Nuoto Ancona (ore 15).