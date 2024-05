Civitavecchia-Amatori Napoli 33-38, vittoria in trasferta dei verdeblu

In dirittura d’arrivo. Nell’ultima trasferta stagionale capitan Alessandro Quarto e compagni conquistano cinque punti importanti per la classifica e il morale. Si fa valere ancora una volta il club presieduto da Diego D’Orazio e la 21esima giornata, penultima di Serie A, tra Civitavecchia e Amatori Napoli finisce 33-38.

Verdeblu sempre al comando. Il tecnico argentino Nicolas De Gregori ha concesso spazio e minutaggio a tutti i suoi atleti, affidandosi a rotazioni efficaci. Gli ospiti hanno tenuto bene il campo, sfruttando al massimo gli errori commessi dai biancorossi.

I padroni di casa hanno abbozzato una rimonta, ma il risultato non è mai stato in discussione.

Per il Civitavecchia in meta il pilone Alberto Nicita, Gianmarco Duca, Leonel Moreno, il mediano di mischia Matteo Robazza e Augusto Auriemma. Punti al piede dell’estremo Ugo Mattia Tremulo. Per l’Amatori Napoli due mete firmate dal georgiano Shota Peradze, poi quelle di Franco Scaldaferri, Agostino Notariello e Roberto Tenga. Punti al piede di Scaldaferri e una meta trasformata da Francesco Balzi.

Considerazioni. «Quella contro il Civitavecchia è stata una partita dura, una gara dove abbiamo saputo prevalere per gran parte del match», spiega soddisfatto Scaldaferri. «Ci siamo portati avanti, ma per mancanza di concentrazione ed errori del tutto evitabili la sfida si è conclusa con un risultato molto equilibrato», osserva il valido classe 2003.

Domenica 5 maggio termina la stagione regolare con il confronto al Gls Villaggio del Rugby con Firenze. «Si annuncia una partita difficile con i toscani in casa», avverte il centro numero 12. «Tuttavia siamo convinti di poterla vincere, giocando come di consueto e imponendoci nell’arco degli 80 minuti», dichiara convinto. «Il gruppo è sicuro che questa volta potremo mettere il punteggio dalla nostra parte», conclude fiducioso Scaldaferri (nella foto di Luigi Petrucci).