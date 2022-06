Clemente Verdicchio nuovo campione italiano di Muay Thai

Il boxer del team Vivenzio Gim Muay Thay Boxing di Saviano ha conquistato il titolo italiano di Muay Thai, la boxe tailandese con entrate sceniche sul ring e spettacolari combattimenti, categoria WMO peso 70 Kg. Il 21enne di Polvica di Nola, allenato dal maestro Mario Vivenzio, ha conquistato la corona nel corso del “The King of the ring 6”, tenutosi a Saviano, battendo al meglio dei 5 round il barese Arcangelo Danucci. Prima del match valevole per il titolo italiano, sul ring sono salite i giovani fighter e nuove promesse della disciplina tra l’entusiasmo dei sostenitori e del pubblico. A scaldare l’atmosfera ci hanno pensato Gennaro De Meo, Andrea Napolitano, Andrea Franzese e Daniele Farriciello, nuove leve del Team Vivenzio. Andrea Franzese ha battuto per K.O. tecnico l’avversario al primo round. Non è stato possibile invece per Pasquale Amoroso combattere contro il francese Kacem del team Nasser per il titolo Mondiale professionisti pesi super leggeri “WKN WORLD CHAMPIONSHIP THAI BOXING 66,7 5X3mn”. Kacem infatti non si è presentato all’appuntamento causa sciopero trasporto aereo che lo avrebbe dovuto portare a Napoli. Meno di 1 mese fa proprio Amoroso si è confermato campione internazionale Welterweight in Sudafrica. Il Thai boxer di casa Vivenzio che vanta gran numeri tra vincite, titoli prestigiosi e numerose esperienze in questa disciplina, non ha mai smesso di vincere, conquistando città e nuovi stati.