La Napoli del canottaggio fa filotto in vista delle Olimpiadi di Tokyo in programma nel 2021. Su quattordici canottieri inseriti nell'elenco, ben quattro sono napoletani: Giovanni Abagnale (bronzo nel due senza a Rio de Janeiro), Matteo Castaldo (bronzo nel quattro senza a Rio), Marco Di Costanzo (bronzo nel due senza a Rio), Giuseppe Vicino (bronzo nel quattro senza a Rio). Nel Club Olimpico Tokyo 2020, entrato in vigore dal 2016, entrano a far parte i migliori atleti delle vari discipline olimpiche che, nel corso degli anni, confermano i loro risultati. All’interno del Club Olimpico sono previste tre categorie di appartenenza: Oro (atleti vincitori di medaglia d’oro ai giochi olimpici), Medagliati (atleti vincitori di medaglia d’argento o di bronzo ai giochi olimpici) ed Elite (atleti classificati al quarto posto ai giochi olimpici e gli atleti non appartenenti alle categorie oro e medagliati che hanno conseguito i risultati sportivi previsti dai parametri specifici della propria disciplina sportiva). A fronte di quanto previsto dal regolamento stilato dal CONI, il canottaggio è presente nel Club Olimpico Tokyo 2020 con 14 atleti (5 categoria Medagliati, 9 categoria Elite). Nella categoria Medagliati figurano Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino. In quella Elite ci sono: Giacomo Gentili, Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Bruno Rosetti, Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta, Aisha Rocek, Kiri Tontodonati

© RIPRODUZIONE RISERVATA