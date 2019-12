Il Coni premia i suoi campioni, e quest’oggi conferirà il collare d’oro per i traguardi raggiunti con il canottaggio a Ciccio Esposito, pluricampione stabiese, a cui sarà riconosciuta la massima onorificenza dello sport italiano: «Con grande felicità – questa la lettera del presidente Malagò – e con i più vivi complimenti del Coni e miei personali per il meritato riconoscimento che premia il tuo impegno e la tua dedizione allo sport. Resto in attesa di condividere con te, caro Francesco – ha concluso Malagò. Questo momento celebrativo che riveste un significato speciale per il Coni e per tutto lo sport italiano».



Emozionato Esposito, che quest’oggi sarà al Foro Italico per il riconoscimento: «Non posso che esserne orgoglioso – queste le sue parole – il ringraziamento va al presidente Malagò, ma anche all’amico Peppe Abagnale, che presiede la Federazione Canottaggio, e che ha ricordato il titolo del 1994 ad Indianapolis, nel doppio pesi leggeri in coppia con Michelangelo Crispi, e che è valso il collare».



Classe 1955, Esposito è già Cavaliere al merito della Repubblica dal 2004, per le partecipazioni ai campionati del mondo dal '76 al 1955, senza dimenticare l'Olimpiade di Los Angeles nel 1984. Nove i titoli mondiai, nel 1980 ad Hazewinkel (Belgio), poi nel 1981 a Monaco di Baviera, nel 1982 a Lucerna, nel 1983 a Duisburg in Germania, nel 1984 a Montreal in Canada, nel 1988 a Milano e nel 1994 a Indianapolis negli Usa.