«In un momento storico così difficile, con inevitabili ripercussioni anche sulla pallanuoto, abbiamo deciso di fare una scelta coraggiosa e rimetterci in gioco per ritornare grandi, stavolta con chi il gialloblu della Cesport ce l’ha nel cuore». Motiva con queste parole il presidente Giuseppe Esposito la decisione di ripartire dalla B, rinunciando di fatto alla serie A2. Sabato 20 febbraio l’inizio della nuova stagione alla Scandone (ore 14.30) contro Brizz Nuoto.

Esordio a Fuorigrotta per capitan Alessandro Femiano e compagni, inseriti nel girone 7 con Etna Waterpolo, Ossidiana e Rari Nantes Lucio Auditore. «La scelta della cadetteria è stata dettata dalla volontà di costruire un progetto nuovo, partendo dalla crescita del settore giovanile, con numerosi ragazzi pronti a fare il loro debutto in prima squadra». Riconfermati Dario Esposito e Vincenzo Bouchè, in porta Raffaele Torti.

Desiderosi di scendere in acqua Luca Capitella, Giovanni Sanna, Marco Sorci, Luca Orbinato. In rampa di lancio Alessandro Esposito, Claudio Corcione, Gioacchino Perrotta, Vincenzo Di Peso e Antonio Puca. Al debutto con la calottina della Cesport Gilberto Giello e i fratelli gemelli Francesco e Fabio Angelone, in prestito dall’Aktis Acquachiara.

«L’obiettivo sarà uno soltanto: né la salvezza né la vittoria del campionato, ma la crescita esclusiva dei ragazzi. Al di là della posizione occupata in classifica a fine anno, daranno soddisfazioni e contribuiranno a gettare le basi per un nuovo corso», conclude fiducioso Esposito. Comincia l’era della Cesport 2.0: la serie B è alle porte.

