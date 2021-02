Il Comitato Regionale Campano ha rinnovato le cariche direttive per il quadriennio olimpico 2021-2024: Virginia Di Caterino è stata riconfermata presidente. L’ex tennista napoletana di serie A, al vertice del Comitato già dal 2018, si conferma l’unica donna in Italia presidente di Comitato nella Federtennis, un record che dura da tre anni e che continuerà anche per tutto il quadriennio olimpico.

Insieme all’avvocato napoletano sono stati eletti nel consiglio direttivo: Lia Catapano; Vittorio Delehaye; Eleonora Di Pietro; Pietro Dini; Giovanni Iodice; Antonio Leone; Giuseppe Lucioli; Gaetano Airone. Per il padel Angelo Chiaiese. Hanno votato il 60,56 per cento dei circoli aventi diritto; le votazioni si sono svolte all’American Hotel di Pozzuoli. L’elezione del Comitato campano è stata presieduta dal Consigliere nazionale della Federtennis Roland Sandrin.

