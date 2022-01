Il presidente della Federcampania di Boxe Rosario Africano è stato nominato presidente della Commissone Grandi Eventi del Coni Campania. Nella riunione del 1 febbraio il presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli, con la sua giunta, ha composto le commissioni di lavoro per il prossimo quadriennio olimpico. «Veniamo da grandi eventi organizzati dal Coni nell’ultimo biennio – ha spiegato Rosario Africano- ‘è un solco ben tracciato nel quale possiamo disegnare grandi appuntamenti sportivi per i prossimi anni. Sono contento per questo attestato di stima che cercherò di onorare con il massimo impegno». Rosario Africano è il patron delle Women Boxing League il massimo torneo nazionale di pugilato femminile nato otto anni fa e che da sette ha la sua sede naturale a Pompei nella prima settimana di Novembre. Da presidente del Comitato Regionale Campano il presidente Africano ha portato in Campania i Campionati Italiani assoluti di pugilato nel 2021 (edizione 2020), a novembre e dicembre scorso i campionati italiani Youth e d ha svolto, per la prima volta in Campania, il corso internazionale per arbitri IBA (ex AIBA). «MI piacerebbe lavorare per realizzare eventi multidisciplinari – ha annunciato Africano – Anche eventi periodici con diverse discipline sportive accomunate dallo spirito agonistico. Napoli e la Campania hanno campioni in tutte le discipline sportive e non dimenticherò i campioni che hanno dato lustro e prestigio a tutto lo sport Campano». Anche quest’anno la Campania ospiterà l’edizione 2022 del torneo Nazionale di Pugilato Alberto Mura in programma a Castevolturo dal 25 al 27 marzo prossimo. «Con la figura di Rosario Africano il pugilato è ottimamente rappresentato nell’ambito del Coni Regionale – ha commentato il presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi - Rosario è un dirigente preparato, ottimo organizzatore e con grandi capacità intuitive. Sono certo che farà molto bene anche in questo nuovo e più prestigioso incarico”. Oltre a Carmela Chiacchio, nella Giunta Regionale Coni, anche Salvatore Tartaglione, presidente dell’accademia Pugilistica “Medaglia D’Oro” di Marcianise entra a far parte della Commissione Bandi ed iniziative economiche.