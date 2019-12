Ultimo aggiornamento: 15:57

Natale tempo di brindisi, bilanci e previsioni. Tradizionale scambio di auguri in Sala Giunta con il mondo dello sport napoletano e campano. Dalle Universiadi 2019 a Tokyo 2020, dal Vesuvio al monte Fuji. «Molto è stato fatto, tanto altro ancora e meglio c’è da fare», osserva Ciro Borriello, da sei anni assessore comunale. «Lo sport corre ed impone cambiamenti, l’Amministrazione prova a tenere il ritmo, districandosi tra difficoltà quotidiane. Molteplici le situazioni da affrontare: il PalaStadera, il Collana, nervo scoperto, da restituire ai napoletani», spiega l’esponente arancione. Senza tralasciare piscine e palestre. «Sport vero motore della città e luogo di solidarietà. Servirà responsabilità, per compiere scelte future e fare le mosse giuste. Passione, disponibilità e condivisione non mancheranno, per proseguire il cammino insieme, partendo dalle periferie».Elevata la concentrazione di campioni e rappresentanti delle diverse discipline: Vincenzo Semeraro, presidente del Circolo Nautico Posillipo, Gianni Maddaloni (Star Judo Club) e i ragazzi di Scampia, Carlo Palmieri e Diego Occhiuzzi, presidente Milleculure, il tecnico della Nazionale italiana di spada Sandro Cuomo, i fratelli Lello e Massimo Parlati (Nippon Club), Manfredo Fucile, presidente Federbasket Campania, Federico Grassi, GeVi Napoli, il professore Alfredo Pagano e Maurizio Marino per l’atletica, Giuseppe Esposito, presidente Cesport, il maestro Giuseppe Marmo (Kodokan). Presenti il direttore generale Attilio Auricchio, Gerarda Vaccaro, dirigente ai grandi impianti, il direttore Giuseppe La Marca (nelle foto di Luigi Valentino - Comune di Napoli).«2019 anno esaltante. Il nostro compito non si è esaurito con la meravigliosa pagina delle Universiadi, che ha dato prova di compattezza ed eccellenza del movimento campano. Guardiano con ottimismo al 2020: la Campania sarà ben rappresentata in Giappone. Le Federazioni sportive devono, però, essere messe nelle condizioni ottimali di poter operare in previsione dell’imminente anno olimpico. La politica deve accelerare e la Regione deve affidare le attrezzature in comodato d’uso per l’adeguato funzionamento degli impianti riqualificati», afferma Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. Dello stesso avviso Carmine Mellone, presidente Comitato Paralimpico Campania, e Agostino Felsani delegato Coni Napoli.«I risultati si possono ottenere, se c'è lavoro sinergico e coesione. Le Universiadi hanno contribuito al rilancio dell’impiantistica e Napoli ha ripreso il passo. Sport momento non soltanto di aggregazione sociale ma anche strumento di cultura e volano del turismo. Che il 2020 sia foriero di altre vittorie», ha auspicato Cosimo Sibilia, vicepresidente vicario Figc e presidente Lega nazionale Dilettanti.All’ombra del Vesuvio lo sport regala successi, solidarietà e salute.