Premiazioni e dinner party al Quisisana cala il sipario sulla Capri Regatta 2022

Da Procida a Capri in barca a vela per la seconda edizione della regatta 2022. La gara velica è stata organizzata da POLIMI Graduate School of Management, con la con la collaborazione tecnica dello Yacht Club Capri. La gara è entrata a pieno merito nel programma degli eventi di Procida Capitale delle Cultura ed ha confermato Maggio a Capri come il mese della vela. Dopo la serata procidana in spiaggia nella caratteristica location della spiaggia “La Lingua” i velisti, hanno ripreso la gara facendo rotta su Capri, dove erano previste una serie di tappe e la circumnavigazione dell’isola, che ha donato a chi assisteva dalle coste particolari emozioni.

A bordo le imbarcazioni in gara alle quali erano stati dati per l’occasione i nomi delle più belle e visitate località del golfo, da Ravello a Capri ed Anacapri, da Ischia a Procida, da Positano a Sorrento. 8 imbarcazioni che hanno veleggiato tra Procida e Capri in questo fine settimana con a bordo particolari regatanti, come studenti delle business school del politecnico di Milano, della London Business school, dell’istituto Impresa di Madrid, insieme a docenti, studiosi, ed industriali che hanno partecipato con entusiasmo a questa seconda edizione della regatta che si è conclusa sabato sera con l’arrivo a Capri e gran finale al Grand Hotel Quisisana dove nella Sala Capri, sono stati consegnati i premi agli equipaggi vincitori, consistente in una particolare scultura creata per l’occasione dell’artista Napoletano Lello Esposito, ovazione in sala per i primi arrivati nel porto turistico di Capri. A Consegnare l’ambita scultura è stato l’ingegnere Paolo Sito, della Graduate school of management, coordinatore della regatta, insieme alla dott.ssa Imma Ricciardelli, Prof. Josip Kotlar di POLIMI, Ermete Bossina HR Manager di Present S.p.A. e dopo la hola finale e l’arrivederci all’edizione 2023 è iniziato l’esclusivo dinner party, all’interno nel parco idropinico dello storico hotel.