Bilancio certamente positivo. E’ il dato che emerge dall’assemblea della giunta e del consiglio regionale Coni Campania, tenutasi al Circolo Posillipo. Non solo tradizionale scambio di auguri ma occasione per ricordare le molteplici attività svolte nel corso del 2019.«E’ stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni per lo sport all’ombra del Vesuvio e in Campania. Nessuno credeva inizialmente nelle Universiadi, dove le Federazioni hanno dimostrato grandi capacità tecniche organizzative e compattezza del movimento. Nel mondo resterà indelebile l’immagine di uno spettacolare stadio San Paolo pieno. In eredità un lascito importante: impianti riammodernati e riqualificati. Da non dimenticare, inoltre, il rinnovato co-uso dell’Albricci, la riapertura parziale del Collana, l’inaugurazione del campo scuola ad Avellino», ricorda Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. Decisivo, per la riuscita dell’evento, l’apporto significativo e notevole dei volontari. «Giovani patrimonio da non disperdere e naturale ricambio generazionale, dal quale ripartire per le prossime manifestazioni».Insoluta ancora la questione della riconsegna del materiale sportivo, a distanza di cinque mesi dalla fine dei Giochi universitari di luglio. «C’è il rischio deterioramento delle attrezzature, che vanno affidate alle rispettive Federazioni, che tanto hanno contribuito alla riuscita delle Universiadi e che ne garantiscono un uso pubblico negli eventi nazionali ed internazionali». Roncelli interpreta il malessere diffuso dell’intero consiglio regionale Coni e dei presidenti di Federazione. «Chiedo con forza che la politica si assuma le proprie responsabilità».Suggerisce di far presto il consigliere alla vela del comitato di zona, Enrico Deuringer, delegato dal presidente FIV Campania, Francesco Lo Schiavo. «Federvela ha già ottenuto la riconsegna in comodato d’uso delle otto barche impiegate nelle Universiadi. Spetta alle altre discipline lo stesso trattamento accordato, per evitare che il materiale si danneggi con il passare del tempo».Esorta alla risoluzione della criticità Aldo Castaldo, presidente Federazione Ginnastica Campania. «Ci teniamo tantissimo alle attrezzature, patrimonio indispensabile. Situazione inammissibile da ricomporre in fretta. Materiale messo alla rinfusa e profondo è il disagio delle Federazioni. Il desiderio di portare il campionato di ritmica a Napoli (servono impianti con 15 metri di altezza) si scontra, però, con la chiusura ancora del PalaVesuvio a Ponticelli e del PalaTrincone a Monterusciello. E’ necessario intensificare i momenti di confronto e dialogo in nome dello sport». Un appello condiviso e sottoscritto anche da Manlio Massaro, rappresentante degli atleti per il Coni Campania.Invita a fare gioco di squadra Sergio Avallone, presidente FICK Campania. «Insieme alla FIC poste le basi e le premesse per una fattiva collaborazione per il rilancio dello Stadio del Remo a Lago Patria. Canoa kayak e canottaggio insieme per andare avanti».Assicura la sua tenacia per la riconversione sportiva del Lago Patria, Pasquale Giugno, presidente FIC Campania. «Canottaggio disciplina costosa, dispendiosa e impegnativa, prima al mondo nel medagliere. La Campania ha già qualificato ben otto canottieri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con un atleta paralimpico. La struttura del Lago Patria sarà dotata di un pontile per le attività paralimpiche».In espansione il mondo paralimpico regionale, come ha sottolineato Carmine Mellone, presidente CIP Campania, ente autonomo di diritto pubblico costituito il 17 febbraio 2017, con lo scopo di curare, organizzare e potenziare lo sport italiano per i diversamente abili. «Il CONI e il CIP lavorano insieme e in sinergia».Si guarda con ottimismo al 2020. «Buon anno olimpico a tutti».