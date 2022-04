Prestigioso riconoscimento per un maestro napoletano di tennis. Angelo Chiaiese ha ricevuto la Palma di bronzo del Coni al merito tecnico. «Esprimiamo profonda riconoscenza per l'impegno dedicato allo sport in tanti anni», ha scritto in una lettera il presidente Giovanni Malagò. La consegna della Palma nelle prossime settimane durante un evento organizzato dal presidente del Coni regionale Sergio Roncelli.