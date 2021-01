Il Coni ha ufficializzato i bandi del 55esimo concorso letterario e del 50esimo concorso per il racconto sportivo. Il concorso più antico, che ha contribuito negli anni alla produzione letteraria di contenuto sportivo e dato nuovo impulso agli studi specializzati in materia di sport, offre la possibilità agli autori italiani di partecipare, entro il 20 aprile 2021, con le opere editate nel 2020 nelle tre sezioni: Narrativa: libri di poesie, romanzi o raccolte di racconti di pura creazione con argomento sportivo; Saggistica: monografie, studi storico-letterari, biografie e simili, sempre di argomento sportivo; e Tecnica: studi specializzati in materia di sport.

Il racconto sportivo si propone di promuovere e divulgare un genere narrativo sempre più diffuso. Chi ha pubblicato un testo nel 2020 e chi ha invece realizzato un'opera inedita potrà inoltrare il proprio racconto seguendo le indicazioni del bando, entro il 20 aprile. Confermata la presenza del premio Under 18, riconosciuto all'autore del miglior racconto sportivo scritto da un giovane nato dopo il 1° gennaio 2003.

Ultimo aggiornamento: 12:35

