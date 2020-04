Buone notizie per lo sport napoletano alle prese con il lockdown di palestre, centri sportivi, con il blocco totale di tutta l'attività. Il Comune di Napoli, informa una nota del presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli, "ha varato la delibera "Napoli riparte anche dallo Sport” che punta a sostenere la ripresa dello Sport in città per mitigare gli effetti economici negativi dovuti all'emergenza coronavirus. Il sindaco de Magistris, l’Assessore allo sport del comune di Napoli Ciro Borriello, l’assessore al bilancio Enrico Panini e l’assessore al welfare Monica Buonanno, con la piena condivisione di tutta la Giunta, hanno praticamente accolto tutte le istanze che avevamo proposto come Coni Campania". Fra le principali: l'esenzione dei canoni di locazione/concessione degli impianti sportivi pubblici fino al 31 dicembre 2020; per quanto riguarda il pagamento dei tributi locali, l'amministrazione estende al mondo dello sport le misure di esenzione tasse già adottate per le attività produttive cittadine ( ad es. la tassa sulla spazzatura per i gestori di impianti privati). In pratica l’esenzione per tutto il 2020 da ogni forma di pagamento che le Federazioni, le Aassociazioni ed il ConiI dovevano per poter utilizzare gli impianti sportivi. Tutte le misure saranno oggetto di una video conferenza stampa che il presidente del Coni terrà, insieme a Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, e ad Agostino Felsani, Delegato CONI di Napoli, nella sede del CONI.



