Convegno Coni “Informateen” per adolescenti e corretti stili di vita: confronto tra medici e sportivi

Si chiama Informateen ed è un progetto che mette al centro l’educazione a corretti stili di vita degli adolescenti. Un progetto culturale che prevede numerose attività che partiranno già nelle prossime settimane. In particolare, verrà avviato un gaming on line “Il Campionato della Salute” per i giovani.

Il progetto è promosso da FOCE (ConFederazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), da Poste Italiane e ha inoltre del patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani.

L’intero progetto verrà presentato lunedì 27 maggio (ore 16) a Roma presso la Sala Giunta del CONI. All’incontro parteciperanno tra gli altri Francesco Cognetti (presidente FOCE), Giovanni Malagò (Presidente del CONI), Gabriele Gravina (Presidente della FIGC), Massimiliano Allegri (allenatore), Matteo Del Fante (amministratore delegato di Poste Italiane), Claudio Ranieri (allenatore), Francesco Barillà (presidente Fondazione il Cuore Siamo Noi- SIC) e Simona Quadarella (campionessa mondiale di nuoto).