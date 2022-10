A suon di doppiette. Canottieri Napoli e Fiamme Oro hanno abituato davvero bene dirigenti, soci e appassionati. Dalle Seychelles a Belgrado funziona nel migliore dei modi l’alchimia creata al Molosiglio. Non una novità. Dopo il doppio successo iridato di Pasquale Giordano e Giuseppe Ilario, arriva un altro bis pesante in Serbia, dove Lorenzo Cinquepalmi mette al collo due medaglie d’argento.

Coppa Comen. Si fa valere il 17enne alla sua prima convocazione in Nazionale, tanto da conquistare due volte il secondo gradino del podio nella staffetta 4x1250 m e poi sulla distanza di 7,5 km. Nella manifestazione europea giovanile sorprende la qualità e la tecnica del nuotatore classe 2005.

Esprime la sua gioia l’atleta di Noicattaro, trasferitosi in pianta stabile nell’urbe di Partenope. «Questa è stata la mia prima volta in Nazionale», riferisce orgoglioso. «E’ stata una grande soddisfazione arrivare su un podio internazionale», ammette il ragazzo pugliese. «Ho dominato la gara individuale dall’inizio, purtroppo c’è stato un contrattacco da parte del mio connazionale Davide Damonte Cola. Sono arrivato secondo, però sono molto soddisfatto della mia gara e del mio piazzamento», osserva sincero.

Un vero diesel, in testa fino a 6 km: è mancato soltanto lo sprint decisivo, preceduto al fotofinish. E poi miglior frazionista nella staffetta, composta da Renata Viganò, Emma Micheletti e lo stesso Damonte. «Esperienza molto bella. Siamo arrivati alle spalle dei francesi. E’ stata una gara molto combattuta e avvincente». Prova di fondo entusiasmante. «Durante la gara le sensazioni erano positive, in acqua ero molto tranquillo e a mio agio. Sono riuscito a gestire e a contenere le mie ansie. Per tutto questo devo ringraziare il mio allenatore, Pietro Bonanno: grazie ai suoi insegnamenti ho raggiunto uno dei miei obiettivi», racconta lo studente del liceo scientifico Santa Lucia. «Ho scelto tale scuola per conciliare al meglio studio e allenamenti».

Sogna in grande il tifoso del Bari di Aurelio De Laurentiis. «Vorrei far parte della Nazionale maggiore», auspica fiducioso. «Ringrazio il Circolo Canottieri Napoli, che fin dal primo giorno mi ha permesso di inseguire i miei sogni», dice. «Dedico le due pesanti medaglie a papà Nicola, a mamma Carmela e alla mia famiglia: sono sempre al mio fianco e gli voglio un mondo di bene».

Al Molosiglio si allena con Giordano e Ilario. «Desidero ringraziarli, perché riescono a darmi consigli fondamentali per la crescita natatoria». Non casuale la scelta di trasferirsi dalla Puglia a Napoli. «Volevo inseguire i miei sogni e con il Circolo e con il mio allenatore Bonanno spero di riuscire a fare del mio meglio». Abita a Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona. «Sono insieme ad un altro nuotatore giallorosso, Giuseppe Pieraccini: ci divertiamo molto», svela Lorenzo.

«Si chiude così la stagione 2021-2022 della Nazionale giovanile di fondo: campioni d’Europa a Setubal, terzi al campionato del mondo di Mahè e la Coppa Comen vinta a Belgrado: missione compiuta», esclama Bonanno, assistente capo della Polizia di Stato e allenatore di fondo delle Fiamme Oro. «Sono davvero felice. Dopo Giordano e Ilario, ecco un'altra affermazione della Canottieri nel nuoto, dimostrazione evidente della validità di un progetto di lunga durata che continua a dare i suoi frutti». Si perpetua la «tradizione giallorossa, ovvero quella di sfoderare nuotatori specialisti nel fondo», ribadisce Bonanno. «Il mix perfetto Fiamme Oro-Canottieri Napoli funziona da sempre, vista anche la collocazione del Molosiglio, che consente di allenarci sia in piscina che a mare», conclude il tecnico napoletano. «Prossimi obiettivi gli Europei giovanili a Piombino».