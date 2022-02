Davis, ecco i convocati per Bratislava: non c'è Berrettini, dentro Fognini

La Federtennis ha comunicato i nomi dei convcati per Slovacchia-Italia di Coppa Davis in programma il 4-5 marzo a Bratislava. Presenti Sinner, Sonego, Fognini, Bolelli e Musetti. L'assenza di Berrettini, ha detto il capitano, "è una scelta condivisa.

In vista dell’incontro della Davis Cup by Rakuten Slovacchia-Italia, in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava e valido quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2022 della competizione, il capitano Filippo Volandri ha convocato i seguenti giocatori:

Jannik Sinner

Lorenzo Sonego

Fabio Fognini

Lorenzo Musetti

Simone Bolelli

Si giocherà sul veloce indoor della NTC Arena di Bratislava. Non ci sarà Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale agli Australian Open e impegnato nelle settimane che precedono la sfida di Davis nei tornei sulla terra rossa sudamericana. Una decisione presa collegialmente da squadra e capitano in accordo con la federazione come si evince dalle parole di Volandri e Berrettini. “È una scelta che ho condiviso con i giocatori - ha sottolineato Volandri - Ancora una volta dimostriamo uno fortissimo spirito di squadra che credo possa fare la differenza. Matteo sarà sicuramente disponibile dal prossimo incontro nel caso in cui dovessimo vincere”.

“D’accordo con noi giocatori - ha detto Berrettini – il capitano ha deciso che in questa occasione giocheranno Sinner, Sonego, Fognini, Fognini, Bolelli e Musetti. Ovviamente farò il tifo per loro e li supporterò anche da lontano. Dobbiamo vincere per guadagnarci ancora una volta le finali, quando spero di tornare ad affiancare i miei compagni”.