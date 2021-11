Zoppica, all'inizio, Lorenzo Sonego nel secondo incontro della Coppa Davis, in scena al Pala Alpitour di Torino, poi si prende quello che si merita, portando l'Italia del capitano Filippo Volandri sull'1-0 contro la Colombia. Il tennista di casa soffre più del dovuto contro Nicolas Mejia, numero 275 al mondo, ma alla fine la spunta dopo oltre due ore e mezza di gioco per 6-7 (5-7), 6-4, 6-2. Adesso tocca a Jannik Sinner coontro il numero uno colombiano Galan. A seguire il doppio. In caso di vittoria l'Italia sarebbe certa di chiudere al primo posto il proprio raggruppamento e di accedere così ai quarti di finale.