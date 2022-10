Cambia il colore, non muta il risultato. Azzurra per il campionato, maglia gialla in Coppa Divisione per il Napoli Futsal, che a Cercola batte 4-0 Aversa Parete e supera il turno. Si riconferma indiscusso bomber il pivot Rodolfo Fortino, autore di una doppietta. Iscrivono il loro nome nel tabellino marcatori l’universale Humberto Honorio e capitan Fernando Perugino.

Turno infrasettimanale. Mercoledì sul parquet. In porta un ristabilito Lorenzo Pietrangelo, estremo difensore classe 1995, ex Came Dosson. Chiude il match imbattuto il numero 1 della formazione di David Marin, che manda in tribuna il paraguaiano Javier Adolfo Salas e Marcio Ganho. Debutto per il laterale brasiliano Rafael de Souza Novaes «Rafinha». Si chiude di misura la prima frazione di gioco, con la traversa di Attilio Arillo e il palo di Perugino (1-0).

Capitan Nunzio Frosolone e soci indossano la maglia rossa e per l’indisponibilità del PalaJacazzi hanno chiesto e ottenuto l’inversione di campo. Nel secondo tempo ampio possesso palla dei padroni di casa, che chiudono la pratica senza affanni.

Domenica 23 ottobre (ore 20.30) la quarta giornata di serie A contro i campioni d’Italia. Si giocherà al PalaRoma (Montesilvano) Italservice Pesaro-Napoli Futsal in diretta Sky Sport.