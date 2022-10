Mercoledì sul parquet. Turno infrasettimanale per capitan Fernando Perugino e compagni a Cercola. Domani sera (ore 20) turno di Coppa Divisione per il Napoli Futsal contro Aversa Parete calcio a 5, formazione che milita in serie A2. Gara secca: chi vince, va avanti.

«Per lavori al PalaJacazzi abbiamo fatto inversione campo», spiega alla vigilia il leader azzurro. I ragazzi di David Marin si stanno riprendendo dalle fatiche del derby, vinto 3-2 contro il Real San Giuseppe. «Stiamo recuperando tutti, anche se non avremo ancora il paraguaiano Javier Adolfo Salas», avverte il numero 6.

Stato dell'arte. «Il gruppo sta bene, c'è tanto entusiasmo e voglia di continuare così». Morale alto dopo la bella prova tra le mura amiche. «Il merito è del collettivo. Non semplice imporsi contro un avversario difficile come i gialloblu», ricorda Perugino.

Rischio vertigini. «Siamo soltanto alla terza giornata di campionato. C'è tanto da fare e vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni», conclude fiducioso capitan Perugino. All’ombra del Vesuvio si respira ottimismo.