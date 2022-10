«Napoli sul tetto del mondo». Esterna la sua felicità Rebecca Gargano. Insieme all’altra napoletana Claudia Rotili, alla friulana Michela Battiston e alla romana Alessia Di Carlo, la sciabolatrice classe 1996 vince la Coppa Europa per Club, equivalente della Champions League nella scherma. Sul gradino più alto del podio l’Aeronautica Militare, che si è laureata squadra campione continentale.

«È la prima volta che vinciamo la Coppa Europa. E’ stato un buon inizio di stagione», racconta orgogliosa Gargano, che irrobustisce il suo palmares internazionale. Dopo l’argento agli Europei di Baku, l’oro mondiale a Tashkent (2015), l’oro alle Universiadi 2019, il bronzo ai Giochi del Mediterraneo ad Orano, arriva un altro metallo pregiato. «Siamo contente di aver disputato tale rassegna. Riprendere ritmo e confrontarsi con avversarie straniere è importante», asserisce l’aviere capo. «Siamo soddisfatte». Rebecca interpreta anche lo stato d’animo del quartetto azzurro. E annuncia convinta. «Sono pronta per la Coppa del Mondo ad Algeri dal 10 al 13 novembre».

Napoli vincente e ben rappresentata in pedana dalla coppia Gargano-Rotili. «Sono contenta di condividere la medaglia con Claudia e di come abbiamo tirato entrambe». A Cagliari le atlete dell’Aeronautica Militare hanno battuto i Paesi Bassi (45-18), si sono imposte in semifinale contro la Bulgaria (45-42), si sono rese protagoniste nel derby italico con le Fiamme Oro (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Lucia Stefanello), chiudendo la finale con il punteggio di 45-38. Terzo posto per il Club de Esgrima el Oso y el Madrono. «Una bella prova. Al PalaPirastu abbiamo battuto le bulgare e le schermitrici della Polizia di Stato. Ho avvertito sensazioni positive per l’inizio della stagione agonistica», conclude Rebecca Gargano (nelle foto di Augusto Bizzi).