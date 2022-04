L’equipaggio napoletano composto da Flavio Fabbrini e Matteo Maione del Circolo del Remo e della Vela Italia ha vinto la quattro giorni pasquale della seconda Coppa Italia 420 di Napoli che ha visto la partecipazione di 100 equipaggi, in rappresentanza delle principali flotte italiane impegnate in questa intramontabile classe giovanile. Fabbrini e Maione hanno preceduto Luca Taglialegne e Silvia Versolatto 1° equipaggio misto, della Società Velica Barcola Grignano e Camilla Michelini e Margherita Bianca Bonifacio 1° equipaggio femminile della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario. Una regata condizionata dal meteo ed in particolare dal vento che, dopo i primi due giorni di regolare presenza sul campo, non ha consentito di portare a compimento il programma delle prove, con le finali per le flotte gold e silver, diventando troppo debole nella giornata di sabato e troppo forte, con punte oltre i 30 nodi, nella giornata di Pasqua.

Comitato di Regata, presieduto da Domenico Guidotti con Francesco Coraggio Gennaro Rutoli, Luigi Massa, Francesco Landi, Alessandro Gambuli e Dora Vitalba e dal Comitato delle Proteste presieduto da Claudio Uras con Marco Tosello e Giulio Piccialli.

Nel corso della premiazione, svoltasi nel villaggio regata allestito al centro della rotonda dominata dalla statua equestre dedicata ad Armando Diaz che la domina tra il mare e la Villa Comunale, il Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia Roberto Mottola di Amato ha ringraziato i partecipanti , gli ufficiali di regata, la classe 420 rappresentata da Antonio Rutoli e tutto lo staff del Circolo del Remo e della Vela Italia che ha curato l’organizzazione della regata, accogliendo al meglio ed in piena sicurezza gli equipaggi della classe.

“Con questa regata si è dato un forte segnale di continuità a quegli appuntamenti della vela campana ospitati nel palcoscenico della Rotonda Diaz” , ha dichiarato il Presidente della V ZONA FIV Francesco Lo Schiavo: “un risultato raggiunto grazie al coordinamento della V ZONA FIV ed alla disponibilità ed alla partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Napoli con la regia dell’Assessorato allo Sport, al supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e della Capitaneria di Porto di Napoli ed alla continua sorveglianza delle forze dell’ordine con Polizia Locale e Polizia di Stato che hanno monitorato il lungomare in giorni di grande affluenza turistica.

Un’impresa organizzativa complicata, per le tante autorizzazioni necessarie e per i costi da sopportare, resa possibile dall’impegno e dalla determinazione del mondo sportivo velico in questo caso rappresentato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, capace di garantire uno spettacolo per il pubblico e la città a costo zero, anche con la preziosa collaborazione del Tennis Club Napoli e del Reale Yacht Club Canottieri Savoia.