Miss sorriso colpisce ancora. Fresco il ricordo dell’argento vinto alle Universiadi di luglio, così come il suo smile in mondovisione durante la cerimonia d’apertura allo stadio San Paolo. Al centro federale di Ostia passeggia, sfilando, sul piano vasca in accappatoio rosso, medaglia al collo, sorreggendo la Coppa Italia. Tre gol in finale contro l’Ekipe Orizzonte, doppietta contro Kally Milano in semifinale. «Felicissima del traguardo», ammette emozionata e soddisfatta Sara Centanni, premiata dal tecnico del Setterosa, il napoletano Paolo Zizza.



In calottina numero 12, l’allieva di Barbara Damiani sigla il gol del 2-3, realizza il 7-6 a 28’’ dall’ultimo intervallo, piazza il 9-6, procurando anche un rigore. Centanni si aggiudica anche il duello partenopeo con Carolina Ioannou, difensore classe’96 del club catanese sconfitto 10-8 (parziali di 0-1, 2-2, 5-3, 3-2), altra vincitrice della silver medal ai Giochi universitari insieme al portiere Loredana Sparano (SIS Roma). «Continuo a guardare la medaglia da ieri e sorrido. Sorrido, perché vincere la Coppa Italia è stato per me un momento molto importante. Rappresenta il premio per tutti i sacrifici degli ultimi anni. L'ho inseguita, l'ho cercata e l'ho fortemente voluta e ora me la godo tutta. Sono felicissima per la squadra che è davvero un gruppo bellissimo e unito, focalizzato sugli altri obiettivi». Le venete di Stefano Posterivo hanno saputo ribaltare l’iniziale passivo di 0-3 ed hanno colto il trionfo grazie alla sana «cazzimma» della Centanni. Da applausi pure le stelle Elisa Queirolo, Laura Teani e Chiara Ranalli.



Immancabili in tribuna mamma Assunta e papà Pasquale. «Sono felice per la mia famiglia che mi segue ovunque. Sono orgogliosa di rappresentare Napoli a livello italiano nella pallanuoto. Ora mi godo questo momento ma con la testa già siamo proiettati al campionato. Abbiamo grandi ambizioni e se giochiamo con la stessa grinta agonistica, sono sicura che possiamo divertirci ancora».



Un 2019 da incorniciare per la principessa (questo il significato in ebraico del suo nome) clorata con il secondo posto alle Universiadi all’ombra del Vesuvio e la sua prima Coppa Italia in carriera. Divise da tre lunghezze in classifica, si riproporrà la sfida in campionato tra Ekipe e Plebiscito, ma anche tra Sara Centanni e Carolina Ioannou, pallanuotiste made in Naples e bellezze dal fascino inconfondibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA