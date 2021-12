Il Pomigliano tiene testa alla Roma ma la seconda forza del campionato accede ai quarti di finale. Allo stadio Ugo Gobbato prevalgono le capitoline (1-3), detentrici della Coppa Italia. Bella prestazione delle pantere, che non sfigurano affatto tra le mura amiche, al cospetto di una compagine di assoluto livello. Decidono l’incontro le reti di Claudia Ciccotti (26’), Vanessa Bernauer (79’) e Valeria Pirone (90’). Momentaneo pareggio firmato da Danielle Cox (57’).

Cala definitivamente il sipario sul 2021 calcistico delle granata, anno fantastico per la conquista della storica promozione in serie A e i 13 punti già raccolti in classifica. Debutto in porta per la 27enne statunitense Anna Rosa James Buhigas. In campo dall’inizio l’argentina Dalila Belen Ippolito, che ha risolto con la sua prodezza l’inedito derby con il Napoli femminile.

Le ragazze di Alessandro Spugna sbloccano la gara con il sinistro a giro di Ciccotti. Palo gol e vantaggio per le campionesse in carica del trofeo nazionale. Nella ripresa le campane cambiano marcia e aumentano l’intensità. Dalla pregevole punizione di Giusy Moraca scaturisce l’1-1. Superata la rumena Camelia Ceasar e speranze riaccese grazie a Cox.

Capitan Deborah Salvatori Rinaldi non concretizza l’occasione al 64’ per il possibile 2-1 e si portano nuovamente avanti le giallorosse con il colpo di testa della svizzera Bernauer. Dalla distanza la calciatrice elvetica numero 5 prova la doppietta (82’). Si rende ancora pericolosa Rinaldi (85’). Esordio per l’attaccante classe 2004 Marta Rocco. Mette la parola fine Valeria Pirone, sfruttando l’errore del difensore Ilaria Lombardi. Ruba tempo e pallone l’ex giocatrice azzurra, che fa scorrere i titoli di coda.