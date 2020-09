Eredità pesante. Stesso numero di calottina, medesimo colore. Sulle orme di Tommaso Negri, anche nel secondo turno di Coppa Italia il Posillipo si affida a Roberto Spinelli tra i pali. «Esordire da titolare contro Stefano Tempesti é stato di sicuro un onore e una forte emozione. È l’idolo di quasi tutti i giovani portieri e dai lui si può solo provare ad imparare».



Alla Scandone duello inedito tra il 17enne rossoverde e il 41enne di Prato, Collare d’oro al merito sportivo, argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016, vincitutto con il Recco. Nato a Salerno nel 2003, l’estremo difensore voluto da Carlo Silipo si è misurato a Fuorigrotta con la squadra della sua città natale. «Giocare contro la Rari Nantes è sempre emozionante. Come tutti i derby è stata una partita speciale. Sono e sarò sempre legato alla mia città», ammette sincero il numero 13 posillipino.



Sabato 3 ottobre l’inizio della serie A1. «Non mi pongo limiti, sarà sicuramente una stagione difficile ma molto importante per la mia crescita. L’obiettivo principale è migliorare e ripagare al meglio la fiducia di mister Roberto Brancaccio e di capitan Paride Saccoia e compagni», conclude Spinelli.



Inseriti nel girone F, i napoletani battaglieranno domani (ore 11) con il Brescia degli ex Vincenzo Renzuto Iodice, Aggelos Vlachopoulos e Vincenzo Dolce nella piscina olimpica comunale di Palermo. Alle ore 18 di venerdì 25 settembre derby delle Due Sicilie con il Telimar degli ex Luca Marziali e Massimiliano Migliaccio. E poi sabato 26 ultimo incontro in programma contro il Quinto (ore 10.30). Assenti Gianpiero Di Martire, Andrea Scalzone e Gianluigi Foglio.



Passano le prime due del raggruppamento. Non mancherà il timbro dell'impavido Roberto Spinelli.

