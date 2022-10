Gioca a nascondersi la Check-up Rari Nantes Salerno. I giallorossi preservano le forze in vista del derby di domani pomeriggio (ore 16.30) a Fuorigrotta contro il Posillipo. Il passaggio del turno si decide contro i rossoverdi. Inutile, dunque, per i ragazzi di Matteo Citro disperdere energie preziose contro il Brescia. Bagnano con una sconfitta (indolore) 4-19 (parziali di 1-6, 0-5, 0-3, 3-5) il ritorno alla Scandone Valentino Gallo e Zeno Bertoli, ex di turno.

Per capitan Michele Luongo e compagni non fa testo il risultato del primo impegno ufficiale. Esordio proibitivo per i rarinantini al cospetto dei vicecampioni d’Italia. Arriva la prima doppietta dello spagnolo Alberto Barroso Macarro, ex Acquachiara. Poker pesante messo a segno da Edoardo Di Somma, triplette griffate da Boris Vapenski, Christian Presciutti e da Jacopo Alesiani, che proprio alla Scandone ha vinto l’oro alle Universiadi 2019, doppietta per il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, una marcatura per il salernitano Vincenzo Dolce e Niccolò Gitto.

Hanno pesato certamente l’assenza del centroboa Donato Pica e i problemi legati alla Simone Vitale, che è stata riaperta solo la settimana scorsa, dopo un periodo di chiusura a causa di problemi tecnici.

«Abbiamo avuto un approccio troppo molle e siamo usciti subito dalla partita. Sappiamo benissimo che il Brescia ha tanta qualità ma noi avremmo potuto fare sicuramente meglio», queste le parole del tecnico Matteo Citro (nelle foto di Gianluca Madonna).