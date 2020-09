San Gennaro clorato. Si riparte dalla Coppa Italia alla Scandone. Prima gara ufficiale dopo il lockdown Posillipo-Ortigia sabato 19 settembre ore 19. Sarà sfida amarcord per gli ex Valentino Gallo e Simone Rossi. Porte chiuse e niente pubblico, almeno per ora. Poi domenica 20 settembre doppio match. Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno contro i siciliani (ore 10.30) e derby campano pomeridiano (ore 18.30) tra capitan Paride Saccoia e compagni e i cugini guidati da Andrea Scotti Galletta.



Girone C. Sorteggio «sfortunato» per i giallorossi, che dovranno affrontare nello stesso giorno, ovvero il 20 settembre, al mattino la quotata formazione dell’Ortigia e a distanza di 8 ore i rossoverdi. Si qualificano le prime due.



«Affrontiamo questi primi incontri ufficiali dopo tanti mesi e proveremo a capire lo stato della nostra preparazione e l’intesa di gioco», spiega mister Matteo Citro.



Allenamenti alla Mostra d'Oltremare, intanto, per i posillipini, considerata l'indisponibilità della piscina del circolo dal 15 luglio. L’impianto di Fuorigrotta riaprirà all’utenza, invece, soltanto a fine mese. © RIPRODUZIONE RISERVATA