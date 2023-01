E' colorata di rossoblù la Lysistrata 2022 disputata il 15 gennaio del 2023 dopo essere slittata due volte nell'autunno 2022. La corazzata del circolo allestita da Antonio Colamonici ha superato la resistenza di un ostico Posillipo che pure era partito molto bene nella prima partenza della regata poi fermata a causa di un possibile contatto tra Canottieri e Stabia.

Sforzo rossoverde in avvio annullato e gara che è ripartita nel segno dell'Italia. Un otto formidabile quello dell'Italia con i rumeni Marius Cozmiuc e Sergiu Bejan campioni del mondo nel due senza. La formula della Lysistrata, la più antica regata remiera italiana, seconda in Europa solamente alla Coppa del Re d'Inghilterra, prevede come nella formula ideata dal giornalista del Mattino Gegé Maisto che vi siano equipaggi di otto atleti (2 della categoria ragazzi, 2 juniores, 2 seniores e 2 master) che remano per poco meno di 1000 metri per conquistare il prestigioso trofeo d’argento messo in palio, per la prima volta nel 1909, dall’americano Gordon Bennet jr, magnate dell’editoria newyorkese, che gli diede il nome del suo yacht. E quindi oltre ai due senior invitati dall'Italia (Colamonici è direttore tecnico della Nazionale rumena) Andrea Caianello e Leopoldo Sansone, che pure hanno vinto sei titoli iridati in due, Luca e Marco Vicino che in coppia hanno vinto il mondiale nel quattro con Under 19. E' ancora Marco Izzo, Daniele Maria Loconsole e Michele Grosso. A premiare il presidente della Federcanottaggio Giuseppe Abbagnale. Notevole anche l'equipaggio dell'otto femminile del Savoia che, pur non avendo concorrenza nella Coppa Sebezia riservata alle donne, ha comunque messo in acqua

Maria Elena Zerboni campionessa del mondo triestina ospite del Savoia, Andrea Alfano: pluricampionessa italiana, vice campionessa europea; Giulia Landolfi vice campionessa europea, componente dell equipaggio del galeone di Amalfi, Alesya Murzich, campionessa italiana, Eleonora Massa, campionessa italiana e figlia di Leonardo Massa, monumento del remo napoletano. Le altre regate sono andate a Renato Capezza (Savoia) nel singolo, alla Canottieri nell'otto yole master, all'Italia nel quattro cadetti Gig, al Savoia nel quattro yole ragazzi, al Posillipo nel quattro coastal. Alla canottieri nel doppio canoe ragazzi.