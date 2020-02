E sono tre. Cheongju, Amsterdam, Eger. Corea del Sud, Olanda e Ungheria. Inanella medaglie in giro per il globo. Nella sciabola femminile categoria B la napoletana Rossana Pasquino riveste un ruolo da protagonista. Terzo posto che pesa nella tappa magiara di Coppa del Mondo di scherma paralimpica.

In pedana. Quattro vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, il successo sulla tedesca Sylvi Tauber (15-5) nel tabellone dei 16, la polacca Patrycja Hareza superata senza affanni ai quarti (15-4) e accesso in semifinale, dove la ricercatrice della Federico II si è fermata contro la quotata russa Irina Mishurova, capace di piazzare il 15-12.



«Poteva andare meglio con la russa Mishurova: ho preso 8 cartellini rossi, perché ero nervosa. Pronti, a voi e partivo prima. Avevo fretta di chiudere. Meglio un bronzo che tornare a casa a mani vuote», spiega l’atleta paralimpica tesserata per il Club Schermistico Partenopeo, che ha iniziato la sua attività sportiva allo stadio Collana.Prima medaglia del 2020, terza internazionale e consecutiva. «La dedica va a noi, a tutti quelli che lavorano con me: Dino Meglio per la spada (Accademia Olimpica Beneventana), Carmine Carpenito (Club Schermistico Partenopeo) e Francesco Malena (Milleculure) per la preparazione atletica, a quelli che ci stanno credendo, ai folli come me», osserva Pasquino (nelle foto di Augusto Bizzi), che ha ricevuto l'abbraccio e i complimenti di Bebe Vio.Paralimpiadi di Tokyo 2020 da confermare. Deciderà l’Organizzazione Mondiale della Sanità e non solo. Rischio rinvio concreto, causa Coronavirus. In calendario altri due appuntamenti nei prossimi mesi. San Paolo del Brasile a marzo e poi Europei a maggio.Rossana Pasquino esempio per tutti, dimostrazione lampante che si può vincere anche in carrozzina.