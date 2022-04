Settimana Santa in pedana. Rossana Pasquino mette al collo un pesante argento in Coppa del Mondo paralimpica. Da San Paolo arrivano buone notizie. Si fa valere l’azzurra classe 1982 in Brasile. Nella spada femminile categoria B chiude al secondo posto la professoressa federiciana. Quattro vittorie maturate nella fase a gironi, superata la thailandese Seepak Chintanakon ai quarti (15-7), battuta con lo stesso punteggio la statunitense Ellen Geddes in semifinale. Combattuta la finale con l’altra thailandese Jana Saysunee, che prevale 15-12.

«Sono molto felice», dichiara Pasquino. Spiccano diverse assenze, che non passano sottotraccia. «Non sono i numeri soliti delle nazioni partecipanti. Assenti in pedana Russia, Bielorussia e Ucraina», osserva. Si avvertono anche nello sport le ripercussioni della guerra in corso, che insanguina l'Europa dell'Est da più di 50 giorni.

«Ho incrociato in finale una avversaria molto forte. Match contrassegnato da botte date e ricevute. In perfetto equilibrio fino al 9-9», racconta Pasquino, che esterna il suo compiacimento. «Sono molto soddisfatta. E’ stata una bella gara». Pasquino risalirà nuovamente in pedana ma in un’altra specialità. «Mi attende la prova individuale e quella a squadre nella sciabola», conclude fiduciosa la campionessa campana.