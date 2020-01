«La forza di volontà non sente stanchezza». Road to Tokyo. E’ partito il countdown verso il paese del Sol Levante. Modalità sogni accesa per Luca Curatoli, sciabolatore napoletano delle Fiamme Oro. Pronto a calcare nuovamente le pedane, lo schermidore classe’94 sa bene che il nuovo anno appena iniziato non sarà come gli altri. Valigia con il tricolore preparata in vista della tappa di Coppa del Mondo. Partenza martedì 7 gennaio e gara fissata sabato 11 gennaio.



In direzione Nord America ma con la testa all’Estremo Oriente. «Tra una settimana la stagione entrerà nel pieno. Con Montreal (gemellata con Hiroshima) al via la seconda parte, che sarà lunga e intensa. In Canada il primo impegno e poi altre tre gare di qualifica olimpica». In lizza per esserci alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici. «Sarà una dura lotta, perchè le nazioni attualmente fuori, vorranno fare di tutto per rientrare e scalzare chi è dentro. Si annuncia una competizione divertente e di sano sport».



Si ragiona a cinque cerchi. «Mi auguro di riuscire a conseguire questo sogno, che già quattro anni fa è stato molto vicino e purtroppo non si è avverato. Forse non ero abbastanza maturo, quest’anno lo sono e desidero arrivarci e fare molto bene», osserva fiducioso Curatoli (nella foto di Augusto Bizzi). Ambizioni e desideri. Scatta l’assalto. «Spero che il 2020 sia almeno bello come il 2019. Sarebbe fantastico replicare, se non addirittura migliorare», spiega il promettente atleta, che vanta già in carriera un oro, un argento e tre bronzi mondiali, senza tralasciare le quattro medaglie d’argento europee e le due bronze continentali.



Dal Vesuvio al monte Fuji, con un sogno nel cuore. «2020 importante. Inutile nascondere l’impegno di luglio, che resta il grande obiettivo. Non sono ancora qualificato ma ci sono ottime percentuali da parte mia e della squadra di staccare il pass olimpico. Non ci siamo dentro ancora al 100%». Manca poco, basta pazientare. «Da un lato non riesco a pensarci, dall’altro vorrei evitare di pensarci, per arrivare il più libero possibile alle ultime gare che mancano, per centrare la qualifica olimpica».



Affila le lame e studia le strategie efficaci Curatoli, disposto a concedersi altre esultanze scomposte e il suo abituale e inconfondibile urlo di vittoria. Focus on the goal. «Soltanto una cosa rende impossibile un sogno, la paura di fallire«. Più che «Il Cammino di Santiago» di Paulo Coelho, il percorso verso Tokyo di Luca Curatoli.

