A tre giorni dall'inizio delle gare, la Direzione Tecnica della Federcanottaggio ha ufficializzato la composizione degli equipaggi azzurri per la seconda prova di Coppa del Mondo 2021, in programma da venerdì 21 a domenica 23 maggio a Lucerna. Sul bacino del Rotsee saranno 13 gli equipaggi complessivamente schierati dal Dittì Francesco Cattaneo: otto Senior (5 maschili e 3 femminili) e cinque Pesi Leggeri (3 maschili e 2 femminili), che fanno dell'Italia la seconda compagine più numerosa come numero di barche partecipanti a questa tappa Svizzera, a pari merito con la Gran Bretagna e dietro la sola Olanda, presente con ben 16 equipaggi. In totale a Lucerna scenderanno in acqua 411 atleti impegnati su 196 equipaggi in rappresentanza di 41 nazioni. Tanti i napoletani in gara: dal due senza di Giuseppe Vicino al quattro senza di Di Costanzo, Abagnale, Castaldo.

Il programma gare provvisorio della tre giorni elvetica prevede il via alle gare venerdì mattina alle ore 9.00 con le batterie eliminatorie; il pomeriggio, a partire dalle 15.00, si disputerà la prima sessione di recuperi insieme agli eventuali quarti di finale. Sabato si inizierà alle 9.30 con le prime finali di consolazione, mentre la strada verso la conquista delle medaglie proseguirà dalle 10.24 con semifinali e seconda tornata di recuperi. Il pomeriggio di sabato, a partire dalle 15.00, sarà tutto incentrato sulle finali B e A della specialità del singolo pesi leggeri, maschile e femminile. Domenica, infine, dalle 9.00 i riflettori saranno puntati dapprima sulle finali B di tutte le altre specialità in programma mentre, dalle 10.05, via ai fuochi d'artificio con le finalissime valevoli per l'assegnazione delle medaglie di questo appuntamento considerato universalmente la "classicissima" del remo internazionale. Di seguito la composizione degli equipaggi azzurri:

UOMINI SENIOR

SINGOLO ITA1 (Simone Martini)

SINGOLO ITA2 (Gennaro Di Mauro)

DUE SENZA (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino)

QUATTRO SENZA (Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti, Matteo Castaldo)

QUATTRO DI COPPIA (Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

DONNE SENIOR

DOPPIO ITA1 (Stefania Buttignon, Clara Guerra)

DOPPIO ITA2 (Carmela Pappalardo, Ludovica Serafini)

QUATTRO DI COPPIA (Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi)

UOMINI PESI LEGGERI

SINGOLO ITA1 (Niels Torre)

SINGOLO ITA2 (Martino Goretti)

DOPPIO (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

DONNE PESI LEGGERI

SINGOLO (Paola Piazzolla)

DOPPIO (Valentina Rodini, Federica Cesarini)