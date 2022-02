«Vedrò cosa posso fare. Ripongo fiducia in me stesso». Così aveva scritto alla vigilia della tappa in Coppa del Mondo a Sochi. E le buone notizie non sono tardate ad arrivare dalla Russia, dove Valerio Cuomo ha firmato l’impresa e scritto la storia. Fa risuonare l’inno di Mameli lo spadista figlio d’arte, che mette al collo la medaglia più pesante e luccicante: quella d’oro. Sale sul gradino più alto del podio l’atleta delle Fiamme Oro, dopo aver battuto in finale il campione olimpico in carica Romain Cannone.

Protagonista Assoluto in pedana. Due giorni valgono il sospirato trionfo. La sua una marcia inarrestabile e trionfale. Cuomo junior ha battuto il marocchino Elkord (15-9) nel tabellone dei 64, il russo Guzhiev con un 8-7 al cardiopalma nel turno dei 32, poi ha superato l’ungherese Bakos (15-14), accedendo tra i primi otto schermidori del circuito internazionale. Nell’incontro con lo svizzero Heinzer (15-7) ha ipotecato il suo posto al sole. Ha gettato il cuore oltre l’ostacolo l’agente di Polizia, sfoderando una grande prestazione in semifinale: regolato 15-13 l’ucraino Reizlin (che chiuderà terzo insieme al magiaro Siklosi). E in finale ha fatto valere la tradizione di famiglia: un orgoglio ulteriore l’aver battuto il transalpino Cannone (15-9), oro alle Olimpiadi nipponiche.

Un altro Cuomo in vetta. Si ripete e si aggiorna la storia. A distanza di 24 anni dalla vittoria in Coppa del Mondo Assoluta di papà Sandro a Poitiers nel 1998, ecco brillare il talento del non più enfant prodige, nato qualche settima prima di quella memorabile affermazione targata dal noto genitore.

Non è mancato il tifo da Napoli e dal Club Schermistico Partenopeo. «Mi sono commosso», racconta l’Hall of Fame. «Di gare non se ne vincono tante. L’ultimo successo italiano in Coppa del Mondo è di Marco Fichera a Parigi», ricorda Sandro Cumo, scavando negli archivi della memoria. «E’ stata una bellissima emozione. Valerio è un diesel. Ha superato il momento di passaggio dall’under 20 agli Assoluti. Ha espresso il meglio. Aspettavo arrivasse il suo momento ed è arrivato in una maniera esaltante», spiega il plurititolato Cuomo senior, oro ad Atlanta 1996 e bronzo a Los Angeles 1984.

«Valerio non ha mai sofferto nei match disputati, ha sempre dimostrato di dominarli, in particolar modo quello con il francese Cannone, campione olimpico in carica. E’ stato straordinario e mi ha sorpreso per la sua maturità mostrata in pedana senza sbavature. Efficace, pochi movimenti superflui. La punta sempre addosso agli avversari di turno. Veramente bravo». Considerazioni da papà ma soprattutto da ex commissario tecnico della Nazionale italiana di spada. Ha visto tutte le gare e dunque parla con cognizione di causa.

«Valerio è entrato ora nel gotha degli Assoluti. La sua vittoria in Russia lo inserisce di diritto tra i più forti del mondo. Con serenità, deve acquisire la consapevolezza di questo status e gestirsi al meglio, per convincere il commissario tecnico Dario Chiadò che può ben figurare in squadra. A mio avviso, con tale successo legittima la sua ambizione di fare le Olimpiadi di Parigi 2024», conclude Cuomo. Le premesse ci sono tutte. Con un altro record da riscrivere.