Bagnoli, torna la Coppa Nisida: ecco le piccole Olimpiadi del circolo Ilva

╚ la festa dello sport al Circolo Ilva di Bagnoli all'insegna dello sport per tutti. Domani, dalle 9 alle 15 il circolo flegreo sarà protagonista di una miniolimpiade aperta agli atleti di tutte le sue discipline. Non solo canoa e canottaggio, da anni punti di forza del sodalizio di Bagnoli, ma anche tennis, calcio, lotta, pattinaggio atistico, tutte le discipline in cui il circolo promuove lo “sport per tutti”, come pratica di inclusione sociale e di contrasto alle diseguaglianze e alle diversità fisiche e mentali. Nell’occasione sarà piantato un albero di ulivo che, simbolicamente, vuol rappresentare l’impegno secolare del Circolo nel coniugare la cultura del Lavoro e della Solidarietà sociale, in un territorio che esprime fortemente questo bisogno.

«Il nostro impegno - afferma il presidente Giovanni Capasso - è diretto a contribuire alla ri-generazione del nostro territorio, con la massima valorizzazione delle risorse umane che lo abitano; nel solco delle migliori tradizioni che intendiamo salvaguardare per favorire un futuro meno incerto per le nuove generazioni».

La Coppa Nisida accompagna da circa vent’anni la storia di Bagnoli ed è senza dubbio l’evento che caratterizza con maggiore evidenza la nuova vita del Circolo Ilva successiva alla chiusura definitiva dello stabilimento. La manifestazione remiera ha da sempre avuto luogo nel suggestivo scenario che offre la baia di Nisida.

Un evento al quale aderiscono tutti i maggiori Circoli Nautici-Remieri della Campania e non solo, che prevede esibizioni e mostre delle attività poste in essere dall’Associazione Circolo Ilva Bagnoli e che spaziano da dimostrazioni di carattere sportivo a mostre di varia consistenza tematica fino ad arrivare ad esposizioni di opere d’arte e angoli di solidarietà. Attraverso questa manifestazione il Circolo conferma la propria funzione catalizzatrice socio-culturale conservando la sua immagine di punto di riferimento per l’intero territorio flegreo.

La Coppa Nisida si è frequentemente svolta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica ed ha l’obiettivo generale di ricostruire forme di identità collettiva proponendosi di offrire ad Enti Locali e correlati servizi, in particolare quelli siti sul litorale flegreo, nonché ad associazioni di volontariato e del privato sociale, il segno dell’integrazione e della solidarietà.