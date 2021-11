Copral Muri Antichi a punteggio pieno, Aktis Acquachiara ferma al palo. Difficile arginare alla Scuderi la furia realizzativa di Steven Camilleri. Se capitan Ciro Alvino gli para un rigore nel primo periodo, l’attaccante maltese si scatena. Il numero 7 si riscatta nella terza frazione, trasformando il penalty del 5-4, guadagnato dall’universale croato Deni Zovko, e mette a bersaglio una sestina vincente. Top scorer e match winner il pallanuotista classe 1990, che appone la sua indelebile firma sulla seconda giornata di campionato.

I ragazzi di Walter Fasano incassano la seconda sconfitta consecutiva e rimediamo in Sicilia un pesante 13-6 (parziali di 3-1,1-3,5-2,4-0). Biancazzurri in partita nei primi 16 minuti (copione simile a Santa Maria Capua Vetere contro il Cus Palermo), poi le calottine di Zeljko Kovacic prendono il largo e piazzano un break di 5-0, tanto da scavare un divario non più colmabile.

Siglano una tripletta Luca Muscuso e Valerio Nicolosi. Il mancino Matteo Aiello trafigge Giuseppe Spampinato dai cinque metri nel secondo tempo (4-3) ma si fa ipnotizzare nell’ultimo tempo. In due incontri gli acquachiarini hanno subìto ben 26 gol.

«Abbiamo disputato due tempi eccellenti, 4-4 all’intervallo lungo. E’ stato un match dai due volti. Siamo crollati nel finale, ci siamo scoraggiati e non siamo più riusciti ad attaccare come volevamo», conclude il tecnico dell’Aktis.