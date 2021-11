«Partita difficile ma non impossibile». Presenta così la prima trasferta stagionale Matteo Aiello. Si giocherà domani alle ore 14 Copral Muri Antichi-Aktis Acquachiara. «Andremo in Sicilia tranquilli e senza pressione», dice alla vigilia il mancino napoletano. «Ci confronteremo con un avversario più preparato di noi ma daremo il massimo, per provare a strappare punti fondamentali in chiave salvezza», avverte l’attaccante numero 8.

Serie A2-girone Sud. «Il nostro sarà un campionato d’attesa, dovremo aspettare gli scontri giusti e cercare di rubare più possibile punti in casa e fuori», avverte Aiello, autore di una doppietta a Santa Maria Capua Vetere contro il Cus Palermo sabato scorso. «Abbiamo enormi margini di miglioramento», osserva convinto il pallanuotista biancazzurro, che spiega il blackout verificatosi negli ultimi otto minuti. «Il calo nel quarto tempo è stato più mentale che fisico», afferma l’acquachiarino, che confida nella qualità del serbo Nemanja Marinkovic. «Deve ancora carburare ma ci darà un grande mano, ne sono sicuro», conclude fiducioso Aiello.

Catanesi reduci dal successo esterno (6-10) ai danni del Latina. Capitan Ciro Alvino e compagni desiderosi di riscattare il ko contro il Cus Palermo (9-13). «Iniziamo un ciclo terribile di partite contro squadre considerate tra le prime della classe», dichiara il tecnico Walter Fasano. «A Catania giocheremo la partita a viso aperto», annuncia l’allenatore dell’Aktis. «E' stata una settimana difficile in termini organizzativi e di gestione degli allenamenti con la piscina Scandone ancora chiusa: speriamo in una celere riapertura», auspica Fasano. Un messaggio per Palazzo San Giacomo: sarà recepito?