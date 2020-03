«Al momento sono state cancellate le prime tre tappe della Diamond League, quelle di Doha, Shenzhen e Shanghai, si ripartirebbe quindi a Stoccolma il 24 maggio e quattro giorni dopo il 28 maggio ci sarebbe il Golden Gala Pietro Mennea a Napoli. I tempi sono davvero ristretti, temo che non si potrà gareggiare». Lo dice il presidente della Fidal, Alfio Giomi, in merito allo svolgimento del Golden Gala, il più importante meeting di atletica leggera che si svolge in Italia, messo in forte dubbio dall'emergenza Coronavirus. Improbabile che la manifestazione di disputi a porte chiuse: «Lo escludo», taglia corto il numero uno dell'atletica azzurra. © RIPRODUZIONE RISERVATA